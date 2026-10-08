Las empresas del Estado, Mexicana, Mundo Maya y Tren Maya presentaron los temas clave de la glosa del Segundo Informe de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de las labores de estas empresas, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como las metas que se han cumplido.

La presentación de los temas clave estuvo a cargo de:

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