Las empresas del Estado, Mexicana, Mundo Maya y Tren Maya presentaron los temas clave de la glosa del Segundo Informe de gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de las labores de estas empresas, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como las metas que se han cumplido.
La presentación de los temas clave estuvo a cargo de:
- General Ricardo Flores González, director general de Grupo Mundo Maya
- General Manuel Jaime Ramírez Camacho, director general del Tren Maya
- General Leobardo Ávila Bojórquez, director Mexicana
- General Isidoro Pastor Roman, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
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