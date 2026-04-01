Isidoro Pastor Román está orgulloso de los resultados obtenidos por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aeropuerto del que está a cargo desde su inauguración, en marzo de 2022.

Mediante la mañanera del pueblo, Isidoro Pastor Román informó que el AIFA, hasta el día de hoy, ha transportado a 18 millones 638 mil 345 pasajeros.

Cifra que se espera crezca el próximo mes de julio 2026 debido al acuerdo que el aeropuerto mexicano hizo con la FIFA.

Se acordó que durante el Mundial 2026, futbolistas, empresarios y personalidades lleguen a México mediante el AIFA, pero ¿quién es él?

¿Quién es Isidoro Pastor Román?

Isidoro Pastor Román dirige la administración y operación del AIFA tras su construcción a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Su nombramiento no causó sorpresa al tratarse de un General Brigadier retirado del Ejército Mexicano.

Isidoro Pastor Román (Cuartoscuro / Presidencia)

¿Qué edad tiene Isidoro Pastor Román?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Isidoro Pastor Román; sin embargo, por distintos medios de comunicación locales se sabe que tendría aproximadamente 66 años de edad.

¿Quién es la esposa de Isidoro Pastor Román?

Se desconoce el estado civil de Isidoro Pastor Román.

¿Qué signo zodiacal es Isidoro Pastor Román?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Isidoro Pastor Román y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Isidoro Pastor Román?

No hay información pública sobre la vida personal de Isidoro Pastor Román, por lo que se desconoce este dato.

¿Qué estudió Isidoro Pastor Román?

Isidoro Pastor Román tiene una licenciatura en Comercio Internacional, así como una maestría en Administración Pública y un doctorado en Ciencias Administrativas.

Su formación académica viene del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Isidoro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

¿En qué ha trabajado Isidoro Pastor Román?

De acuerdo a información de la propia Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Función Pública, Isidoro Pastor Román se ha desempañado en distintos cargos:

Director General de Administración en una dependencia federal.

Fungió como Subdirector General Administrativo en una empresa pública.

Por 16 años fue docente en la Sección de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el IPN y el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública (IESAP).

Trabajó como articulista, conferencista y director de tesis a nivel maestría y doctorado.

Fue jefe de inspección y seguridad física dentro de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Es director del AIFA.

Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles "AIFA" (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La lujosa vida que llevaba Isidoro Pastor Román en 2022 causó polémica

Isidoro Pastor Román se colocó en el centro de la polémica en 2022, año en que sus ingresos privados fueron mayores a los obtenidos como servidor público.

Reportó un ingreso de 3.5 millones de pesos, de los cuales 163 mil 233 corresponden a su trabajo como funcionario federal.

Ganó 20 veces más de su salario como empleado público.

Los 3.4 millones restantes, dijo, provienen de fondos de inversión y servicios de capacitación.

Aunado esto, entre 2018 y 2020, compró de contado inmuebles de costos millonarios y lujosos automóviles.