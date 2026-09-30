Alícia Bárcena compartió los temas clave de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la glosa del Segundo Informe con una política ambiental humanista.

La secretaria Alicia Bárcena resaltó la importancia del trabajo activo por el medio ambiente ante las crisis que enfrenta el país como:

cambio climático y eventos extremos

pérdida de biodiversidad

contaminación del agua, suelo y aire

En este sentido, resaltó la importancia del la inversión en ambientalismo humanista para el cuidado del agua como bien nacional.

Glosa del Segundo Informe: Alicia Bárcena resalta inversión para el agua

Alicia Bárcena resaltó que México está enfrentando 3 crisis ambientales que requieren de atención expedita y con enfoque humanista.

Se trata de:

cambio climático y eventos extremos

pérdida de biodiversidad

contaminación del agua, suelo y aire

La titular de la Semarnat resaltó que el gobierno de Claudia Sheinbaum cambió el paradigma en materia ambiental bajo la premisa de que “el desarrollo y el bienestar del pueblo sólo puede fortalecerse con el cuidado del medio ambiente”, como aseguró la presidenta.

En este sentido, resaltó que se está realizando una inversión histórica en agua como bien nacional.

En este sentido, la inversión se ha centrado en:

Saneamiento de los tres grandes ríos: Atoyac, Lerma/Santiago y Tula/ Endhó con 20 mil millones de pesos y 25 millones de personas beneficiadas.

Agua potable y alcantarillado: 24 mil obras en 2 mil 183 municipios y 17 proyectos estratégicos con inversión de 80 mil millones de pesos.

Recuperación del río Tijuana: 3 mil millones de pesos.

Glosa del Segundo Informe: Alicia Bárcena resalta trabajo por la calidad de vida

Por otra parte, Alicia Bárcena resaltó el trabajo por la calidad de vida de la Semarnat, con acciones como:

Calidad del aire:

reducción de emisiones de transporte e industria en ZMVM, Monterrey y Guadalajara.



apoyo a programas proaire en 23 entidades



prohibición de importación de tractocamiones de más de 10 años de antigüedad desde Estados Unidos.

Jornada de limpieza:

ríos, mares y costas.



mil 300 jornadas, 14 mil toneladas de plásticos, residuos y envases de plaguicidas.

Economía Circular:

12 proyectos de separación y 3 polos de reciclaje en proceso.



Llantas, cascajo, plástico; chatarra y sargazo.

Glosa del Segundo Informe: Alicia Bárcena resalta acciones frente al cambio climático

Alicia Bárcena también compartió las acciones que se realizan frente al cambio climático en México.

Se trata de:

Actualización de las metas climáticas (NDC 3.0)

reducir 35% emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030

lograr 38% de energía renovable a 2030 con inversión pública, mixta y privada de 170 mil millones de pesos.

Adaptación, restauración y reforestación

Sembrando Vida: 36 mil hectáreas con 75 millones de plantas; 415 mil sembradores y sembradoras con una inversión de 37 mil millones de pesos

Aguacate Cero Deforestación

Jornada Nacional Anual: 235 mil personas y 6.6 millones de de plantas

Glosa del Segundo Informe: Alicia Bárcena destaca acciones para cuidar y restaurar ecosistemas

Además, Alicia Bárcena resaltó las acciones y programas que la Semarnat realiza para cuidar y restaurar ecosistemas en México:

Se trata de:

Conservación de 2 72 áreas naturales protegidas:

más de 99,3 millones de hectáreas



272 mil hectáreas recuperadas en aNO de concesiones mineras canceladas



76 sitios restaurados en 60 mil hectáreas y más de 17.5 millones de plantas.

Corredor Trinacional Biocultural Gran Selva Maya (México, Belice y Guatemala)

5.7 millones de hectáreas protegidas

Glosa del Segundo Informe: Semarnat protege especies emblemáticas

Por otra parte, Alicia Bárcena resaltó el trabajo de la Semarnat para proteger especies emblemáticas del país con:

Reintroducción de especies amenazadas

85 mil ejemplares liberados (lobo mexicano, cóndor californiano, bisonte, jaguar, totoaba).



64% del hábitat recuperado de la mariposa monarca.

Combate al tráfico ilegal:

20 mil ejemplares de flora y fauna decomisados y recuperados

Prohibición de delfinarios y espectáculos con mamíferos y protección de la vaquita marina

Glosa del Segundo Informe: Semarnat trabaja por justicia ambiental

Finalmente Alicia Bárcena, señaló que no puede haber justicia social sin justicia ambiental, por lo que se mantienen acciones para mejorar la calidad de vida en materia ambiental.

En este sentido, resaltó trabajos prioritarios como.