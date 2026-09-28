Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó los temas clave de la dependencia durante la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, con énfasis en la simplificación de trámites y los avances en materia laboral.

Uno de los anuncios de Marath Bolaños fue la reducción de requisitos para el registro y renovación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México (REPSE) en micro y pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores.

El trámite pasará de ocho requisitos a uno solo, mientras que el tiempo de respuesta disminuirá de 20 días a cinco días.

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