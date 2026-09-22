Raquel Buenrostro presentó los temas clave de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La secretaria Raquel Buenrostro resaltó que se ha logrado un ahorro de 83.8 mil millones de pesos durante los dos años de gobierno de prevención, para una mejor aplicación de los recursos.

Asimismo, resaltó su participación en las compras del IMSS con “piso parejo” para los proveedores, así como la normativa para que pequeñas empresas puedan participar en los procesos de compra del gobierno.

Glosa del Segundo Informe: Raquel Buenrostro resalta ahorro con prevención

De acuerdo con Raquel Buenrostro, durante los primeros dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum se la logrado el ahorro de 83.8 millones de pesos con:

Mejoras en compras, diálogos con proveedores y subastas inversas (29 mil millones de pesos)

Seguimiento a la administración de contratos, supervisando incumplimientos y modificaciones injustificadas (42.2 mil millones de pesos)

Multas y sanciones (4.8 mil millones de pesos)

Raquel Buenrostro resaltó que se mantienen estrategias de seguimiento de contratos en obra pública con lo que se ha logrado evitar el pago de sobrecosto.

Como ejemplo, resaltó la compra de equipamiento médico del IMSS con “piso parejo” para eliminar sesgos en requisitos, con tecnología avanzada a precios competitivos.

Asimismo, resaltó la modificación en la Ley de Adquisiciones para que las pequeñas empresas puedan ofrecer sus productos; solo en los dos últimos años, al menos 10 cooperativas venden café al gobierno.

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