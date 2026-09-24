José Antonio Merino presentó los temas clave de Transformación Digital de la glosa del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Pepe Merino, se ha trabajado por la simplificación, digitalización, atención ciudadana y conectividad para servicios digitales.

Asimismo, resaltó la construcción de la red Coatlicue y la fábrica de Inteligencia Artificial, así como la Nueva Ley de Economía Digital.

Glosa del Segundo Informe: Pepe Merino resalta trabajo para simplificación de trámites

Pepe Merino resaltó que la Agencia de Transformación Digital ha trabajado para la simplificación de trámites para “facilitar la vida” a personas y empresas.

En este sentido, la Administración Pública Federal ha eliminado mil 947 trámites y simplificado 4 mil 45, con lo que estos han pasado de tener 6 requisitos promedio a 2, además de resolverse en la mitad del tiempo en promedio.

Algunos de los trámites simplificados que han beneficiado a más de 23 millones de usuarios son:

acta de nacimiento, matrimonio y defunción

captura de actas en sistema

corrección y aclaración administrativa

Asimismo, se han reducido los trámites de 21 a 5 y los requisitos de 6 a 3 para pasaportes tanto para mayores como para menores de edad.

La simplificación también se ha aplicado en consulados en trámites como:

matrícula consular

doble nacionalidad

corrección de acta

mensaje doméstico

Por otra parte, Pepe Merino destacó que se firmó el Pacto Nacional con estados y municipios en agosto de 2026 con el que se creó el Catálogo Único de Trámites:

300 estatales

100 municipales

Además de la creación de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, de 7 licencias a 6 avisos y 1 licencia.

Glosa del Segundo Informe: Pepe Merino resalta digitalización

En el caso de digitalización, Pepe Merino resaltó que con esto se ha trabajado por la creación de capacidades públicas, soberanía tecnológica y austeridad.

A dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya se realizan 2 millones de trámites digitales al día.

Para soportar dicha actividad, el gobierno federal creó Nube MX, con un centro de datos en Aguascalientes y ya se construye uno más en Tulancingo; este sistema ya aloja 450 sistemas, entre ellos:

Beca Rita Cetina

Registro Civil

Llave MX

En el caso de Llave MX, la plataforma cuenta con 30 millones de usuarios y más de 363 millones de ingreso. Esta plataforma permite el acceso a 266 trámites o servicios digitales.

Asimismo, resaltó la fábrica de software, donde se tienen 279 desarrollos, lo que supone 1 desarrollo cada 3 días; esto implica más de 14 millones de pesos ahorrados.

En el caso del Repositorio Nacional de Tecnología, se cuenta con 17 desarrollos para que las soluciones tecnológicas puedan funcionar en todos los gobiernos.

Glosa del Segundo Informe: Pepe Merino comparte creación de fábrica de Inteligencia Artificial y supercomutadora Coatlicue

En el caso de la Inteligencia Artificial, Pepe Merino resaltó que la importancia del uso de herramientas de última generación para resolver problemas públicos.

En este sentido, se iniciará la construcción de la supercomputadora más grande de América Latina, Coatlicue, en octubre de 2026.

Con ella, se procesarán 314 mil billones de operaciones por segundo.

La supercomputadora Coatlicue será construida en el Cinvestav; sin embargo, ya se opera de manera temporal en el Centro Mexicano de Supercómputo en BArcelona desde marzo de 2026.

Asimismo, se mantiene la Fábrica de Inteligencia Artificial, en la que se diseñan soluciones públicas con inteligencia artificial que opera:

ventanilla de atención ciudadana 24/7

nuevo semáforo aduanal

asignación de patentes en IMPI

modelo de detención de factureras

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