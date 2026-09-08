Omar García Harfuch presentó lo más destacado de la glosa del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en materia de Seguridad.

Desde la mañanera del 8 de septiembre, el titular de la SSPC, destacó la reducción de un 53% en homicidios dolosos en México en 2 años de gobierno.

Asimismo, resaltó el trabajo del Gabinete de Seguridad para lograr detenciones, aseguramiento de drogas, armas, inmuebles y vehículos, así como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

De acuerdo con la glosa Omar García Harfuch por el Segundo Informe de Gobierno, entre el 1 de octubre de 2014 al 31 de agosto de 2026, se han detenido a 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto.

Glosa del Segundo Informe: Harfuch destaca Estrategia Nacional de Seguridad

Omar García Harfuch compartió lo más destacado de la Estrategia Nacional de Seguridad a dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad recordó que ésta se sustenta en cuatro ejes importantes:

Atención a las causas Consolidación de la Guardia Nacional Fortalecimiento de inteligencia e investigación Coordinación en las entidades federativas

Asimismo, señaló que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, “hoy se cometen 46 homicidios menos cada día en nuestro país”.

Sin embargo, reconoció que existen regiones en México que requieren de atención permanente.

Además, resaltó el trabajo colaborativo entre las instituciones estatales con las instituciones federales como:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Gobernación (Segob)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Guardia Nacional

Glosa del Segundo Informe: Harfuch destaca liderazgo de Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch destacó el liderazgo de Claudia Sheinbaum en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Seguridad al encabezar el Gabinete de Seguridad.

“Hay un elemento que distingue esta estrategia. La seguridad se conduce todos los días por la propia presidenta de México” Omar García Harfuch

García Harfuch destacó que en las reuniones diarias se analizan operaciones, investigaciones y se toman decisiones para atender las regiones que requieren mayor atención.

Glosa del Segundo Informe: Harfuch comparte detenciones y golpes al crimen organizado

Omar García Harfuch destacó que, del 1 de octubre de 2014 al 31 de agosto de 2026, se han detenido a 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto.

Asimismo, señaló que se han realizado diversas detenciones de los principales líderes, operadores regionales o financieros, objetivos principales de células delictivas.

“Entre los principales responsables de generar daño a nuestro país con homicidios, extorsión, secuestro e intimidación a través de la violencia” Omar García Harfuch

Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”

Rubén Guerrero Valadez, “R1”

Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”

Audias Flores Silva “El Jardinero”

César Alejandro Villaseñor Olivares,“El Güero Conta”

Ramón Álvarez Ayala, “R1”

Jesús Guzmán Castro, “El Chuy”

Alfonso Dernpandes Magallón, “La Quiringua”

Oscar “N”

Francisco Reyes Ramón, “Gordo Frank”

César Alejandro Sepúlveda Arellano“El Botox”

Luis Enrique Barragán “R5”E (abatido)

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