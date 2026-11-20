Yan Yuexia (cuyo nombre real de nacimiento es Xu Jin, utilizando Yan Yuexia como alias operativo) es una agente de élite de la Oficina Central de Guardias del Ministerio de Seguridad Pública de China.

Es considerada una de las primeras mujeres en desempeñar el rol de escolta de alto nivel para dignatarios en su país y cobró notoriedad internacional tras ser asignada a la seguridad cercana de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a la cumbre de APEC 2026 en Shenzhen.

La guardaespaldas china que llamó la atención al recibir a Claudia Sheinbaum ( Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

¿Quién es Yan Yuexia?

La agente de élite Xu Jin, o conocida como Yan Yuexia mantiene gran parte de su vida en privado debido a la naturaleza clasificada de su trabajo dentro de los cuerpos de seguridad de Estado en China.

Sin embargo se sabe por medios de comunicación que es originaria de Luoyang, provincia de Henan, China.

¿Que edad tiene Yan Yuexia?

Según estimaciones de medios señalan que Yan Yuexia nació en 1985, por lo que tiene alrededor de 41 años en este 2026.

Aunque no se ha hecho público el día ni el mes exacto de su nacimiento.

¿Quién es la pareja de Yan Yuexia?

Al ser una agente de élite del Gobierno chino, esta información se mantiene como reservada.

¿Qué signo zodiacal es Yan Yuexia?

Se desconoce cuál es el signo zodiacal de Yan Yuexia, además de que hay que recordar que China tiene su propio horóscopo, por lo que si se toma en cuenta el año en que nació 1985, su horóscopo chino corresponde al Buey de Madera.

Que son personas descritas como perseverantes, responsables, prácticas, pacientes y leales.

¿Cuántos hijos tiene Yan Yuexia?

No hay información que indique si Yua Yuexia tiene hijos o no, porque los protocolos de inteligencia y seguridad china resguardan los datos familiares de sus agentes activos.

¿Qué estudió Yan Yuexia?

Según información recabada por otros medios de comunicación, Yan Yuexia es egresada de la Universidad del Deporte de Pekín, además de contar con formación marcial especializada desde la infancia en el legendario Templo Shaolin.

¿En qué ha trabajado Yan Yuexia?

La información disponible sobre la vida profesional de Yan Yuexia indica que su carrera combina el deporte de alto rendimiento en artes marciales con la seguridad diplomática.

Entre sus movimientos de su trayectoria profesional destacan:

Inicios en artes marciales en 1991 al ser proveniente de una familia con tradición marcial, comenzó su entrenamiento en kung fu a los seis años de edad en el Templo Shaolin, desarrollando técnicas de combate cuerpo a cuerpo y resistencia física.

Integración en la Selección Nacional de Wushu de China en el año 2003.

Ingreso al cuerpo de élite en 2015, donde fue reclutada por la Oficina Central de Guardias del Ministerio de Seguridad Pública, unidad encargada de proteger a altos funcionarios chinos y a jefes de Estado extranjeros durante visitas oficiales.

Entre sus misiones diplomáticas destacadas también lideró la seguridad en territorio chino de figuras internacionales como: