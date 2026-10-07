Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, compartió los temas clave del sector energético en el marco de la glosa del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum.

Luz Elena González Escobar destacó que la electricidad es un recurso estratégico que no puede dejarse “libremente” a los intereses internacionales y destacó la importancia de la soberanía energética.

“La electricidad es un recurso estratégico para el bienestar de las familias y para el desarrollo de todas las actividades y no puede dejarse libremente al mercado o a intereses internacionales” Luz Elena González

En este sentido, resaltó que se tienen en marcha 55 proyectos en proceso para la transición energética con el objetivo de incrementar la soberanía en la materia con generación renovable.

Glosa del Segundo Informe: Luz Elena González destaca estrategia para el “desarrollo con bienestar”

Luz Elena González compartió la estrategia que se puso en marcha desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum para el “desarrollo con bienestar” en materia energética.

En este sentido, señaló que esta estrategia tiene como ejes:

Justicia energética

Empresas pública del Estado: Pemex y CFE

Rectoría del Estado

Transmisión y eficiencia energética

Asimismo, resaltó que se ha fortalecido la CFE para garantizar la energúa suficiente y contínua con

Reintegración CFE: Integración operativa y eliminación de subsidiarias

Planes estratégicos a mediano plazo en el sector eléctrico

Vocación Pública: Generación eléctrica pública para el bienestar

Asimismo, resaltó el trabajo para cumplir el compromiso de la presidenta para que la CFE garantice al menos el 54% de la generación eléctrica en el país: para 2030 se espera que genere el 61% de la energía eléctrica “gracias a inversiones sin precedentes”.

Glosa del Segundo Informe: Luz Elena González destaca inversión para la generación de energía eléctrica

Por otra parte, Luz Elena Gonzáles destacó las “inversiones sin precedentes” que se han realizado para la generación eléctrica en el país.

Entre 2025 y 2030, se tendrá una inversión estimada de un billón 168 mil 710 pesos, distribuidos en:

Electricidad: un millón 27 mil 805 pesos

Generación: 794 mil 109 millones de pesos, de los que:

CFE: 142 mil 462 millones de pesos



Mixtos: 452 mil 538 millones de pesos



Privados: 199 mil 109 millones de pesos

Transmisión: 161 mil 226 millones de pesos

Distribución: 72 mil 470 millones de pesos

Gasoductos: 1490 mil 906 millones de pesos

Asimismo, resaltó la inauguración de 6 Centrales de Ciclo Combinado, así como el proceso de inauguración de 4 más.

Además de:

5 centrales licitadas de las que 4 están en construcción

8 hidroeléctricas modernizadas

Puerto Peñasco Secuencias III y IV

Además, señaló que se tienen proyectos para pasar del 24% de generación con fuentes renovables al 38% con 55 proyectos en marcha, a través de 42 centrales fotovoltaicas y 13 centrales eólicas.

Glosa del Segundo Informe: Luz Elena González comparte inversión para CFE y Cenagas

Por otra parte, Luz Elena González resaltó la inversión de case 141 mil millones de pesos que se ha realizado para ampliar, rehabilitar y modernizar el Sistema Nacional de Gasoductos en:

CFE: 53 mil 812 millones de pesos, lo que significa más luz, empleo y desarrollo para la región

Cenagas: 87 mil 93 millones de pesos que garantizan abasto y desarrollo de la industria

Asimismo, resaltó que la CFE ha invertido en la construcción de gasoductos como:

Cuxtal II

Centauro del Norte Tramo 1

Centauro del Norte Tramos 2

Re ruta Guaymas-El Oro

Por su parte, el Cenagas mantiene el desarrollo de los gasoductos:

Coatzacoalcos II

Naco-Hermosillo-Guaymas

Libramiento Reynosa (concluido)

Glosa del Segundo Informe: Luz Elena González resalta programas para la justicia energética

Luz Elena González destacó además que, en el marco de la justicia energética para la población se han puesto en marcha diversos programas como: