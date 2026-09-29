La Secretaría de Salud presentó los temas clave de la glosa del Segundo Informe del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la mañanera del 29 de septiembre, David Kershenobich resaltó los programas de vacunación, así como el programa Vive Saludable, Vive feliz y Salud casa por casa.

Por su parte, Eduardo Clark resaltó la inauguración de 33 hospitales en el país, así como la inversión de 15.8 miles de millones de pesos en equipo médico de alta tecnología.

Glosa del Segundo Informe: Secretaría de Salud comparte temas clave

David Kershenobich compartió los temas clave para el Segundo Informe sobre las acciones de la Secretaría de Salud.

Entre los temas que destacó se encuentran:

Programa Salud Casa por Casa: 24.8 millones de consultas en hogares; 17.2 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos; 818 mil 869 personas referidas al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex.

Vive Saludable, Vive Feliz: revisión de 10 millones 958 mil 89 estudiantes revisados en 83 mil 713 escuelas visitadas; así como el impulso de la alimentación y vida saludable.

Vacunación Universal: 149 millones de vacunas aplicadas para influenza, VPH, Vistus Sincicial Respiratorio.

Protocolos Nacionales de Atención Médica

Por su parte, Eduardo Clark resaltó los trabajos para incrementar la capacidad y mejorar la atención médica en el país.

Se trata de:

Más infraestructura: 33 hospitales inaugurados con mil 535 camas nuevas y 23 mil 799 millones de pesos invertidos; 6 del ISSSTE, 7 del IMSS y 20 del IMSS-Bienestar.

Más equipamiento: inversión en equipo médico de alta tecnología por 18.8 miles de millones de pesos donde el 15% ya fueron instalados. se trata de:

241 tomografía



5 pet-CT



676 mastógrafos



37 aceleradores lineales



52 resonadores magnéticos

Más contratación de personal de salud: 22 mil 456 enfermeras y enfermeros, así como 26 mil 688 médicas y médicos.

Capacitación y modernización: rehabilitación y modernización de 650 quirófanos desde 2025, con capacidad para 370 mil cirugías más; así como 21 nuevos robots quirúrgicos

Entrega de medicamentos; inversión de 332 mil millones de pesos, con lo que se han recibido 3 mil 182 millones 267 mil 306 piezas de medicamentos; se recibieron 125% maps que en 2025. Así como 21 millones de piezas, es decir, 221 claves de medicamentos oncológicos.

Incremento en atención: 36% más consultas de especialidad; 25% más cirugías en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Eduardo Clark resaltó que ya se ha iniciado con 45 proyectos hospitalarios que concluirán a finales de la administración, así como 75 proyectos en planeación que iniciarán en 2027.

Información en desarrollo…