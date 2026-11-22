Las dos víctimas del desplome de una aeronave Cessna en Sanalona, Culiacán, Sinaloa, fueron identificadas como Rafael Humberto, de 32 años, y Baudelio, de 28, originario de San José del Llano, en Badiraguato, quienes murieron tras el accidente registrado el sábado 21 de noviembre.

La tarde del sábado 21 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, una avioneta tipo Cessna se desplomó en las inmediaciones de los ejidos Plan de Oriente y Carboneras, en la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán, Sinaloa.

El impacto contra el terreno, una barda y una propiedad cercana a un hangar provocó un incendio que terminó con la vida de los dos tripulantes.

Las primeras versiones señalan que ambos hombres presuntamente realizaban vuelos de prueba en una pista de la zona antes de que la aeronave perdiera altura y se desplomara.

Aeronave Cessna se desploma y moviliza a cuerpos de emergencia en Culiacán

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), policías estatales y municipales, Bomberos de Culiacán, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil.

Los cuerpos de emergencia confirmaron la muerte de ambos ocupantes después de controlar el incendio provocado por el impacto de la aeronave.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, junto con peritos de Investigación Pericial, agentes de la Policía de Investigación y el Servicio Médico Forense (Semefo), realizó las diligencias correspondientes en el lugar del siniestro.

Aeronave se desploma en Sanalona, Sinaloa (@adiscusion / X)

Fiscalía de Sinaloa investiga accidente aéreo en Sanalona, Culiacán

El accidente ocurrió en una zona rural ubicada entre los ejidos Plan de Oriente y Carboneras, dentro de la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán, donde se reportó la presencia de una pista aérea y un hangar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué provocó la pérdida de altura y el posterior desplome de la avioneta Cessna.

La Fiscalía de Sinaloa mantiene las investigaciones abiertas para esclarecer las causas del accidente aéreo y determinar cómo ocurrió el siniestro.