El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ocupa el sexto lugar en el ranking de tráfico de pasajeros entre las terminales aéreas con mayor movimiento en México.

De acuerdo con datos presentados por Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, el AIFA ha crecido de manera considerable al sumar más rutas e incrementar frecuencias.

La incorporación de aerolíneas comerciales y el fortalecimiento de enlaces regionales también han sido factores clave para que el aeropuerto ubicado en Santa Lucía, en el municipio Zumpango, Estado de México, sea elegido como punto de partida o conexión por millones de viajeros nacionales y extranjeros.

AIFA sube al sexto lugar entre los aeropuertos con más pasajeros en México

En un acumulado de enero a septiembre de 2026, el AIFA registró 5.7 millones de pasajeros posicionándose del octavo lugar a la sexto posición en el ranking de tráfico entre terminales aéreas de México

Desde su inauguración, el 21 de marzo de 2022, AIFA registra más de 22.6 millones de pasajeros. Actualemte opera un total de 47 destinos (40 nacionales y 7 internacionales).

Paralelamente, el aeropuerto se mantiene en el primer lugar nacional en transporte de carga aérea, ocupa el puesto 27 de 360 aeropuertos en América Latina.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) (Andrea Murcia Monsivais)

La clasificación fue liderada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con 33.7 millones de pasajeros, seguido por Cancún y Guadalajara.

AICM registra un tráfico de pasajeros de 33.7 millones Cancún registra un tráfico de pasajeros de 21 millones Guadalajara registra un tráfico de pasajeros de 14.3 millones Monterrey registra un tráfico de pasajeros de 11.7 millones Tijuana registra un tráfico de pasajeros de 9 millones AIFA de registra un tráfico de pasajeros de 5.7 millones San José del Cabo registra un tráfico de pasajeros de de 5.4 millones Puerto Vallarta registra un tráfico de pasajeros de 4.6 millones Mérida registra un tráfico de pasajeros de 3.1 millones León registra un tráfico de pasajeros de 2.4 millones

AIFA presenta un crecimiento notable (Captura de Pantalla)

Turismo en México, crece

El balance turístico, en el mismo periodo, de enero a septiembre de 2026, SECTUR reporta un crecimiento en el sector.

La llegada de 74.9 millones de viajeros internacionales se reflejó en un aumento del 5.6% respecto al mismo periodo de 2025.

Del total, 36 millones fueron turistas internacionales (personas que pernoctaron al menos una noche en el país), representando un crecimiento del 3.8%.

En tanto que el gasto de los visitantes internacionales superó los 26 mil millones de dólares (más de 482,634 millones de pesos) con un incremento del 1.4% respecto a los primeros nueve meses del año anterior.

Turismo en México, crece (Captura de pantalla)

En el ámbito del turismo marítimo, México recibió nueve millones de cruceristas, un 12.3% más que en el mismo periodo de 2025; su gasto superó los 770 millones de dólares, con un avance del 16.3%