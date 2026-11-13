El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ocupa el sexto lugar en el ranking de tráfico de pasajeros entre las terminales aéreas con mayor movimiento en México.
De acuerdo con datos presentados por Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, el AIFA ha crecido de manera considerable al sumar más rutas e incrementar frecuencias.
La incorporación de aerolíneas comerciales y el fortalecimiento de enlaces regionales también han sido factores clave para que el aeropuerto ubicado en Santa Lucía, en el municipio Zumpango, Estado de México, sea elegido como punto de partida o conexión por millones de viajeros nacionales y extranjeros.
AIFA sube al sexto lugar entre los aeropuertos con más pasajeros en México
En un acumulado de enero a septiembre de 2026, el AIFA registró 5.7 millones de pasajeros posicionándose del octavo lugar a la sexto posición en el ranking de tráfico entre terminales aéreas de México
Desde su inauguración, el 21 de marzo de 2022, AIFA registra más de 22.6 millones de pasajeros. Actualemte opera un total de 47 destinos (40 nacionales y 7 internacionales).
Paralelamente, el aeropuerto se mantiene en el primer lugar nacional en transporte de carga aérea, ocupa el puesto 27 de 360 aeropuertos en América Latina.
La clasificación fue liderada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con 33.7 millones de pasajeros, seguido por Cancún y Guadalajara.
- AICM registra un tráfico de pasajeros de 33.7 millones
- Cancún registra un tráfico de pasajeros de 21 millones
- Guadalajara registra un tráfico de pasajeros de 14.3 millones
- Monterrey registra un tráfico de pasajeros de 11.7 millones
- Tijuana registra un tráfico de pasajeros de 9 millones
- AIFA de registra un tráfico de pasajeros de 5.7 millones
- San José del Cabo registra un tráfico de pasajeros de de 5.4 millones
- Puerto Vallarta registra un tráfico de pasajeros de 4.6 millones
- Mérida registra un tráfico de pasajeros de 3.1 millones
- León registra un tráfico de pasajeros de 2.4 millones
Turismo en México, crece
El balance turístico, en el mismo periodo, de enero a septiembre de 2026, SECTUR reporta un crecimiento en el sector.
La llegada de 74.9 millones de viajeros internacionales se reflejó en un aumento del 5.6% respecto al mismo periodo de 2025.
Del total, 36 millones fueron turistas internacionales (personas que pernoctaron al menos una noche en el país), representando un crecimiento del 3.8%.
En tanto que el gasto de los visitantes internacionales superó los 26 mil millones de dólares (más de 482,634 millones de pesos) con un incremento del 1.4% respecto a los primeros nueve meses del año anterior.
En el ámbito del turismo marítimo, México recibió nueve millones de cruceristas, un 12.3% más que en el mismo periodo de 2025; su gasto superó los 770 millones de dólares, con un avance del 16.3%