¿Quién es Leobardo Ávila Bojórquez?

¿Qué edad tiene Leobardo Ávila Bojórquez?

¿Quién es la esposa de Leobardo Ávila Bojórquez?

¿Qué signo zodiacal es Leobardo Ávila Bojórquez?

¿Cuántos hijos tiene Leobardo Ávila Bojórquez?

¿Qué estudió Leobardo Ávila Bojórquez?

¿En qué ha trabajado Leobardo Ávila Bojórquez?

Leobardo Ávila Bojórquez (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Leobardo Ávila Bojórquez es el director de Mexicana de Aviación que designado en diciembre de 2023 para encabezar el relanzamiento de la aerolínea estatal desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La empresa Mexicana de Aviación ha transportado más de 800 mil pasajeros en dos años, mientras el director ha consolidado operaciones en 14 rutas nacionales y anunciado nuevas aperturas.

Durante ceremonias oficiales, Leobardo Ávila Bojórquez ha destacado que la aerolínea logró un crecimiento de 19% en pasajeros durante el 2025 y con respecto al 2024, además de asegura que se ha logrado mayor eficiencia operativa.

Mexicana de Aviación (Embraer vía X)

Con un índice de puntualidad de 98.6.% y confianza de 93.6%, Mexicana de Aviación presume cifras defendidas por su director frente a críticas publicadas en medios nacionales.

Lo anterior debido a que ha subrayado que la empresa recibe subsidios federales estimados en dos mil millones de pesos anuales, argumentando que el proyecto requiere maduración y cuenta con plan definido.

No hay información pública disponible sobre la edad de Leobardo Ávila Bojórquez, actual director de Mexicana de Aviación, ya que los datos personales no han sido difundidos oficialmente.

Tampoco se conocen datos públicos sobre quién es la esposa de Leobardo Ávila Bojórquez, debido a que su vida privada no ha sido compartida en fuentes oficiales o medios de comunicación, además de que no maneja redes sociales.

El signo zodiacal del directivo tampoco está documentado en registros públicos, y como director de Mexicana de Aviación solo se han difundido datos relacionados con su gestión profesional.

No existen referencias verificadas sobre cuántos hijos tiene Leobardo Ávila Bojórquez, toda vez que se trata de información que pertenece a su ámbito personal y no se ha publicado.

En el tema de la formación académica del director de Mexicana de Aviación, en perfiles curriculares de consulta pública se establece que el General cuenta con estos estudios:

Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional

Diplomado de Estado Mayor Aéreo

Leobardo Ávila Bojórquez (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

En cuanto a la experiencia laboral que Leobardo Ávila Bojórquez ha desarrollado, los datos disponibles indican que ha trabajado en cargos como los que se presentan a continuación:

General de brigada en el Ejército Mexicano

Integrante del equipo que recuperó la Categoría 1 de seguridad aérea

Comandante de la misión militar para repatriar mexicanos desde Israel en 2023

Director de Mexicana de Aviación

Leobardo Ávila Bojórquez (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Leobardo Ávila Bojórquez, defiende resultados de Mexicana de Aviación

Leobardo Ávila Bojórquez defendió los resultados de Mexicana de Aviación a lo largo del 2025, pues al encabezar el segundo aniversario de la aerolínea en el AIFA, resaltó que la aerolínea ha presentado buenos números.

Sobre ello, el director destacó que en dos años se transportaron más de 800 mil pasajeros, con un crecimiento de 19% durante el 2025 y con respecto a 2024, logrando un alza de 56% en eficiencia.

Asimismo, subrayó que Mexicana de Aviación mantiene puntualidad de 98.6%, así como una confianza de 93.6%, asegurando que la empresa estatal “vuela alto” pese a críticas externas.