Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó lo más importante de la glosa del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de Sader resaltó que actualmente se tienen 10 programas en marcha con 17 componentes con 107 mil millones de pesos de inversión.

Asimismo, destacó que los programas del bienestar para el campo benefician a 13 millones 59 mil 380 personas en 2 mil 470 municipios del país.

Glosa del Segundo Informe: Columba López resalta programas de Bienestar

De acuerdo con Columba López, los programas de bienestar para el campo benefician a 2 de cada 3 personas productoras en el país, entre:

ganaderas

pescadoras

campesinas

Asimismo, resaltó que estos programas por parte de Sader están presentes en 2 mil 470 municipios en México y benefician a 13 millones 59 mil 380 personas.

Columba López resaltó que actualmente se tienen 10 programas de bienestar operando con una inversión de 107 mil millones de pesos distribuidos en:

Producción para el Bienestar

Fertilizantes para el Bienestar

Leche para el Bienestar

Alimentación para el Bienestar

El Maíz es la Raíz

Comercio Justo

Productora de Semillas para el Bienestar

Programa Especial de Energía para el Campo

Bienepesca

Cosechando Soberanía

Sanidad e inocuidad

Glosa del Segundo Informe: Columba López resalta apoyo a campesinos para la agricultura

Columba López compartió en la Glosa del Segundo Informe de Gobierno que, a través de diversos programas de Bienestar se han apoyado a 5.8 hectáreas para la producción de:

maíz

caña de azúcar

café

frijol

cacao

miel

grano

Asimismo, señaló que se han invertido alrededor de 18 mil 200 millones de pesos, donde 1.8 millones de personas están afiliados; el 67% de los beneficiados son comunidades indígenas y afromexicanas.

Asimismo, a través de Fertilizantes para el Bienestar se ha beneficiado a más de 2.1 millones de personas y más de 3.5 millones de hectáreas con una inversión de 16 mil millones de pesos.

Por otra parte, señaló que para el programa Bienpesca se han destinado un millón 564 millones de pesos para el beneficio de más de 192 mil personas productoras pesqueras y acuacultoras que reciben un apoyo mensual de 8 mil pesos.

Asimismo, resaltó que 90 mil 714 son beneficiarios profesionalizados en buenas prácticas pesqueras y el 60% de los productores del sector son beneficiarios y producen alrededor de 2 mil 200 millones de toneladas de producto.

Glosa del Segundo Informe: Leche para el Bienestar tiene más de 7 millones de beneficiarios

Por otra parte, la titular de Sader señaló que el programa Leche para el Bienestar tiene más de 7 millones de derechohabientes en todo el país que son atendidos en más de 13 mil 500 lecherías.

Este programa cuenta con una inversión de 11 mil 800 millones de pesos, con los que se han distribuido más de 760 millones de litros de leche al año, es decir, más de 2 millones diarios.

Asimismo, resaltó que en 2026 se puso en marcha la Nueva Planta Pasteurizadora; además, para 2027 se tendrá en operación la Planta de Secado en Michoacán.

Columba López aplaudió además que el precio de la Leche para el bienestar tiene un precio por debajo del comercial en 80% y es la segunda empresa más importante para la compra y distribución de la leche en México.

Glosa del Segundo Informe: Columba López resalta trabajo por la soberanía alimentaria

Por otra parte, Columba López resaltó los avances en la soberanía alimentaria y señaló que el programa Alimentación para el Bienestar cuenta con 27 mil Tiendas Bienestar en 2 mil 304 municipios.

Solo en el ciclo Primavera-Verano 2025 se logró el acopio de:

752 mil toneladas de maíz

196 mil toneladas de frijol

Esto ha beneficiado a 66 mil pequeños productores, con una inversión social de 10 mil 706 millones de pesos.

Asimismo, resaltó que con estos trabajos se ha cumplido con los compromisos del Plan México con el incremento de la producción nacional en: