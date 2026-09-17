La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Banobras presentaron la glosa del Segundo Informe sobre los avances en el segundo año de mandato de Claudia Sheinbaum.

Jesús Antonio Esteva Medina resaltó los avances en temas como caminos prioritarios, autopistas, puentes y distribuidores y caminos artesanales desarrollados en México.

Por su parte, Jorge Mendoza Sánchez, titular de Banobras resaltó la labor en materia de carreteras y autopistas con inversiones mixtas.

Glosa Segundo Informe: SICT comparte avances del Plan Caminos que transforman

Jesús Antonio Esteva compartió los temas relevantes de la glosa del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el titular de la SICT, de 2025 a 2029, se busca tener 3 mil 161 km de longitud total de Caminos Prioritarios con una inversión de 154 mil 161 millones de pesos.

A dos años de gobierno, se tienen 11 caminos de los que:

2 fueron concluidos; 407 km

8 en proceso; mil 113 km

1 por iniciar; 4 km

El secretario destacó los caminos concluidos; se trata del Camino San Ignacio-Tayoltita para conectar Sinaloa y Durango, con el que se reduce el tiempo de traslado de más de 10 horas a 8 horas y 30 minutos, con una longitud de 96 km y 3 mil 170 millones de pesos en inversión.

Asimismo, resaltó el camino Real del Monte- Huasca, con el que se reduce el tiempo de traslado a 40 minutos, con una longitud de 10 km y 5 mil 499 millones de pesos de inversión.

También resaltó que al gobierno de Claudia Sheinbaum le tocó concluir el camino Bavispe-Nuevo Casas Grandes con 134 km de longitud y una inversión de mil 884 millones de pesos que reduce el tiempo hasta en 5 horas y 30 minutos.

Otros avances presentados son:

Puentes y Distribuidores (2025-2030):

Meta de 47.6 km con una inversión de 25 mil 134 millones de pesos:



24 puentes



10 puentes concluidos; 24 .7km



11 en proceso; 14.8 km



1 por iniciar: 6.3 km



2 a iniciar en 2027; 1.8 km

Autopistas (2025-20230):

Meta de 802 km de longitud total y una inversión de 100 mil 631 millones de pesos



18 autopistas



4 concluidas; 32 km



11 en proceso; 575 km



3 por iniciar; 195 km

Caminos artesanales (2025-20230):

Meta de 4 mil 554 km y una inversión de 32 mil 556 millones de pesos.



523 caminos



135 concluidos; 368 km



388 en proceso; 900 km

Glosa Segundo Informe: Banobras resalta inversiones mixtas en carreteras

Por su parte, Jorge Mendoza Sánchez, titular de Banobras resaltó la labor en materia de carreteras y autopistas con inversiones mixtas.

De acuerdo con la glosa del Segundo Informe, se han realizado, a través de 2 esquemas de inversión, 19 proyectos con más de mil 800 lm nuevos o modernizados.

Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO): 10 proyectos

Empresa con Participación estatal Mayoritaria (EPEM): 9 proyectos

Asimismo, resaltó que se plantea una inversión total de 213 mil 868 millones de pesos, así como la generación de 177 mil 862 empleos directos y 144 mil 745 indirectos.

De acuerdo con el titular de Banobras, con la inversión mixta el sector privado participa en la inversión y asume riesgos.

Los proyectos relevantes de estos esquemas son: