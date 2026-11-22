Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, informó que prepara el informe circunstanciado que entregará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una demanda por la presunta omisión de emitir la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El coordinador de Morena en San Lázaro explicó que se encuentra elaborando el documento que deberá presentar ante el Tribunal Electoral como respuesta al recurso interpuesto por el PAN.

Me quedé preparando el informe circunstanciado que debo presentar como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Tribunal Electoral, en razón de la demanda del PAN que ha interpuesto ante el Tribunal por una supuesta omisión en la emisión de la convocatoria para seleccionar a la presidenta del INE. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

El recurso del PAN acusa a la Jucopo de una presunta omisión en la emisión de la convocatoria para renovar la titularidad del organismo electoral.

Monreal detalló que el plazo legal de 72 horas para presentar sus manifestaciones vence el próximo lunes.

Pese al litigio electoral, el legislador aseguró que mantendrá el diálogo, la apertura y la tolerancia con las distintas bancadas para alcanzar acuerdos sobre el proceso de selección.

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Ernestina Godoy comparecerá ante la Jucopo

Ricardo Monreal adelantó que el lunes, después de la comparecencia de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ante la Jucopo, convocará a los integrantes de este órgano legislativo para revisar el informe circunstanciado antes de enviarlo al TEPJF.

Asimismo, indicó que analizarán las actuaciones relacionadas con el procedimiento y esperarán la resolución del Tribunal Electoral, sin interrumpir las conversaciones políticas.

¿Por qué el PAN demandó a la Jucopo por la convocatoria del INE?

El conflicto comenzó luego de que el grupo parlamentario del PAN, encabezado por su coordinador, Elías Lixa, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía contra la Jucopo.

El recurso señala una presunta falta de convocatoria para renovar la titularidad del INE y definir la integración del Comité Técnico de Evaluación, instancia relacionada con el proceso de selección.

Los panistas cuestionaron la demora en el procedimiento tras la renuncia de Guadalupe Taddei, quien dejó el cargo en medio de señalamientos relacionados con presuntos contratos preferentes a Alfredo Hernández Casillas.

Ante este escenario, Blanca Cruz quedó al frente del organismo electoral como presidenta provisional, mientras el INE continúa operando con sus consejerías actuales.