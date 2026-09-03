Rosa Icela Rodríguez compartió el resumen de la glosa del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera.

“Presentaremos el resumen de las principales acciones realizadas por la secretaría de Gobernación, diálogo y respeto a las libertades, respeto a los derechos humanos, construcción de paz.” Rosa Icela Rodríguez

La titular de la Secretaría de Gobernación resaltó que, durante los dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum se ha “preservado la gobernabilidad de la República mediante el diálogo y la concentración de resolución pacífica del conflicto”

Asimismo, reiteró que en México “hay cero censura y cero represión”, además de que está garantizado el ejercicio de todas la libertades.

Glosa Segundo Informe: Rosa Icela destaca respeto a derechos y libertades durante el gobierno de Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez señaló que, durante los dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha mantenido la gobernabilidad gracias al respeto a los derechos y libertades, así como al diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.

“Durante esta administración se ha preservado la gobernabilidad de la República mediante el diálogo y la concertación. Atendemos la protesta social con sensibilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno para alcanzar la resolución pacífica de conflictos” Rosa Icela Rodríguez

Asimismo, resaltó que en México se tiene garantizado el ejercicio de “todas las libertades” como:

de reunión

de expresión

de manifestación

de culto

de prensa

Así como el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“En México está garantizado el ejercicio pleno de todas las libertades…y se ejercen los derechos y las garantías constitucionales. Hay cero censura y cero represión” Rosa Icela Rodríguez

Asimismo, reiteró que se trabaja en contra de cualquier forma de discriminación y sentenció que “estamos en contra” de:

racismo

clasismo

machismo

homofobia

misoginia

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