Claudia Sheinbaum se despidió personalmente de Yan Yuexia, la agente de seguridad china que la acompañó durante su participación en la cumbre APEC 2026.

El gesto se viralizó en redes sociales, donde usuarios destacaron la cordialidad de la presidenta de México.

Antes de emprender su regreso de China, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un encuentro con Yan Yuexia (también identificada como Xie Xujin), quien estuvo asignada a su resguardo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en la red social X, donde usuarios destacaron la cercanía y el trato cordial de la mandataria hacia el personal de seguridad del país anfitrión.

Sheinbaum agradece en persona a Yan Yuexia antes de partir de China (Especial/@szygls)

El gesto de Claudia Sheinbaum con Yan Yuexia que se viralizó en redes

En las fotografías difundidas por la cuenta @szygls, se observa a Claudia Sheinbaum estrechando la mano y posando sonriente junto a Yan Yuexia en un salón privado.

Sheinbaum agradece en persona a Yan Yuexia antes de partir de China (Especial/@szygls)

La presidenta de México lució un conjunto sastre blanco con detalles bordados en negro, mientras que la agente de seguridad portó un traje formal oscuro.

Sheinbaum agradece en persona a Yan Yuexia antes de partir de China (Especial/@szygls)

La publicación original destacó la atención al detalle y el gesto de agradecimiento de la mandataria mexicana al reconocer el apoyo y la asistencia que recibió de la guardaespaldas durante su agenda oficial en China.

¿Quién es Yan Yuexia, la guardaespaldas de Claudia Sheinbaum durante APEC 2026?

Yan Yuexia es la agente de seguridad china que acompañó y resguardó a Claudia Sheinbaum durante sus actividades en la cumbre de la APEC 2026, celebrada en China.

Su presencia junto a la presidenta mexicana llamó la atención en redes sociales, donde las imágenes de ambas durante la visita oficial generaron comentarios entre usuarios.

El encuentro ocurrió al cierre de las actividades de Claudia Sheinbaum en la reunión de líderes de APEC 2026 en China.

Con esta despedida personalizada, la mandataria mexicana concluyó su agenda internacional con un gesto de agradecimiento hacia la agente que la acompañó durante su estancia en territorio asiático.