Claudia Sheinbaum confirmó la salida del general Óscar Lozano Águila, quien hasta hace unos días estaba al frente de la dirección del Tren Maya.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la Presidenta de México explicó que el cambio responde a las normas establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no a una situación particular e incluso se informó en su momento.

“Hubo un cambio, es normal ese cambio. No tiene una razón en particular”, indicó. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La decisión fue tomada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo -de 65 años de edad- y de acuerdo a lo establecido.

Por lo que la salida del general Óscar Lozano Águila -de 57 años de edad- responde a la rotación habitual de mandos que realiza cada dos, tres o cuatro años.

“Es parte de la rotación que ellos hacen normalmente en las distintas responsabilidades que tienen, sea relacionadas con la seguridad o sea relacionadas con otros temas” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Manuel Jaime Ramírez es el nuevo director del Tren Maya en sustitución de Óscar Lozano Águila

Por decisión de Trevilla Trejo, el nuevo director del Tren Maya es el ex director de Banjército, Manuel Jaime Ramírez Camacho, en sustitución del general Óscar Lozano Águila.

El general Óscar Lozano cumplirá otras funciones, indicó la máxima mandataria.

General Óscar David Lozano Águila (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

El Tren Maya va muy bien, asegura Sheinbaum

Por otro lado, contradiciendo a lo reportado por distintos medios que aseguran que el Tren Maya se encuentra en números rojos, Sheinbaum asegura que el proyecto va muy bien.

El gobierno visualiza un aumentando en los ingresos en el 2029, a través del funcionamiento de la carga.

Sedena actualiza obras del Tren Maya de carga: 47.48% de avance (Cuartoscuro / Martín Zetina)

La Presidenta de México recuerda que el Tren Maya, en sus primeros años, tienen asegurado su financiamiento por un esquema que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el proyecto avanza hacia un punto de equilibrio al igual que lo hizo Mexicana.

Sin embargo, medios como El Financiero, basándose en estados financieros más recientes, al cierre del año pasado, revelan que el Tren Maya perdió en promedio 9.9 millones de pesos al día, 2.9 millones de pesos más en comparación con 2024.