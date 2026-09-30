La Comisión Nacional del Agua (Conagua) incluyó entre los temas centrales de la mañanera de Claudia Sheinbaum de este miércoles 30 de septiembre, los avances en materia de:

Agua

Infraestructura hidráulica

Saneamiento en México

Aunque la presentación de la Glosa del Segundo Informe estuvo encabezada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, el titular de Conagua -Efraín Morales-, expuso resultados relacionados con las acciones del Gobierno de México para mejorar el acceso al agua y atender cuerpos de agua contaminados.

Conagua: los temas clave sobre agua y saneamiento de la mañanera de Sheinbaum

Uno de los datos destacados de Conagua que se reveló durante la conferencia matutina de este 30 de septiembre, fue la realización de 24 mil obras de agua potable y alcantarillado en 2 mil 183 municipios, como parte de las acciones impulsadas durante la administración de Claudia Sheinbaum.

También Conagua informó sobre una inversión de 80 mil millones de pesos en 17 proyectos estratégicos de agua, además de recursos destinados al saneamiento de ríos prioritarios.

Entre los proyectos señalados está la recuperación del río Tijuana, donde se destinan 3 mil millones de pesos, así como el saneamiento de los ríos:

Atoyac

Lerma-Santiago

Tula-Endhó

De acuerdo con lo presentado en Palacio Nacional, para el saneamiento de estos tres grandes ríos, Conagua ha destinado 20 mil millones de pesos, con una población beneficiaria estimada en 25 millones de personas.

La agenda de Conagua también contempla acciones contra la contaminación y el manejo de residuos, incluyendo proyectos de economía circular y reciclaje.