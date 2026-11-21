A la voz de “nos tocó”, Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro” habría pedido a integrantes del Cártel de Guasave detener los ataques que se desataron luego de su captura.

Nos tocó ya. Ya se acabó esto Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”

Al menos así se muestra en un presunto video en el que se escucha al líder criminal hacer un llamado para poner fin a la violenta reacción que se generó tras su detención en Guasave, Sinaloa.

Cabe destacar que además de El Chapo Isidro fueron capturados Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando en el grupo criminal y José “N”, el operador financiero del mismo.

Chapo Isidro pidió frenar ataques en Guasave; advirtió que su madre corría peligro

El despliegue de un operativo interinstitucional en el municipio de Guasave, Sinaloa, derivó en la captura de El Chapo Isidro, líder criminal del llamado Cártel de Guasave.

Luego de la detención, integrantes de la organización delictiva iniciaron una serie de ataques en diversos puntos de la ciudad y alrededores, sobre los cuales El Chapo Isidro pidió detenerlos de inmediato.

Lo anterior ha trascendido debido a la difusión del video que se habría captado luego de la detención, y en el cual se puede escuchar al capo pedir a los integrantes de su grupo detener los ataques.

Tranquilicen todo, por favor ya. Está mi madre, están niños, mujeres, gente inocente. Nos tocó ya. Ya se acabó esto. Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”

En el presunto video en el que aparece en primer plano El Chapo Isidro, se le oye decir que en medio de las agresiones quedaron ciudadanos inocentes, entre ellos niños, mujeres y hasta su propia madre.

Ante ello, el líder del Cártel de Guasave insistió en pedir a sus subordinados tranquilizar la situación, pues dijo que ya le había “tocado” y por ende ya estaba todo finalizado.

🚨 “Nos tocó ya, ya se acabó esto”: así fue como “El Chapo Isidro” pedía que se detuvieran los ataques en Guasave, Sinaloa, tras su detención.



📹 vía @LuisKuryaki pic.twitter.com/tpRelBsR76 — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026

Autoridades detuvieron a otros 2 operadores del Cártel de Guasave

Durante las acciones que Fuerzas Especiales pusieron en marcha la noche del 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, no solo fue detenido El Chapo Isidro, pues se reportó la captura de otros 2 operadores del grupo criminal.

Sobre lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el operativo también permitió ubicar y asegurar a Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando y José “N”, operador financiero.

Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro (@azucenau/X)

Luego de las capturas, los tres fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Hasta el momento no se han emitido datos sobre el saldo que se registró tras los ataques en Guasave, por lo que se desconoce si la refriega dejó personas lesionadas o muertas.