Andrés Lajous, y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), revelan cuáles son los avances ferroviarios con motivo de la Glosa del Segundo Informe.

Durante la conferencia mañanera del pueblo del 23 de septiembre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se presenta el adelanto de la construcción de trenes de pasajeros.

Entre las rutas de trenes que se están trabajando en este momento son del centro y norte de México:

AIFA-Pachuca

Ciudad de México-Querétaro

Querétaro-Irapuato

Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo

Nota en desarrollo, en breve más información...