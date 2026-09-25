Josefina Rodríguez Zamora presentó los temas clave de la glosa del Segundo Informe en materia de turismo.

Desde la conferencia mañanera del 25 de septiembre, Josefina Zamora destacó que México rompió 5 récords históricos de hace más de 20 años.

Asimismo, destacó el crecimiento en un 7% en visitantes internacionales, así como un incremento de 4.5% para turistas internacionales, es decir, quienes pernoctan en el país, en el periodo de enero a junio de 2025 y 2026.

Esto significa una derrama económica por viajeros internacionales de 21 mil 743 millones de dólares; se espera que para diciembre de 2026 se superen los 51 millones de turistas recibidos.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (Especial)

Glosa del Segundo Informe: Josefina Rodríguez destaca 5 récords en turismo

Josefina Rodríguez Zamora señaló en la presentación de la glosa del Segundo Informe que México ha roto 5 récords en materia de turismo que no habían sido alcanzados en 20 años.

Se trata de:

Récord en visitantes internacionales: 59.7 millones, un 7% más que en 2025. Récord en turistas internacionales (con pernocta): 28.9 millones, un 4.5% más que en 2025. Récord en empleo turístico al segundo trimestre: 50.7 millones, equivalente al 9.3% del empleo nacional. Récord en derrama económica por viajeros internacionales: 21 mil 743 millones de dólares, 0.3% más que en 2025 Récord en cruceros de pasajeros: 7.4 millones, 13.6% más que en 2025 y derrama de 649 millones de dólares, 17.3% más que en 2025.

En materia de empleo turístico, la secretaria destacó que las mujeres representan el 54% de los trabajadores en el sector.

Asimismo, resaltó que se espera cerrar el 2026 con más de 51 millones de turistas internacionales; además resaltó que se ha incrementado la visita de turistas originarios de:

Canadá: 7% más

Brasil: 29% más

Japón: 15%

Glosa del Segundo Informe: Josefina Rodríguez destaca récords en turismo durante julio 2026

Por otra parte, Josefina Rodríguez destacó que en julio 2026 se rompieron 3 récords en los principales indicadores turísticos.

Se trata de:

visitantes internacionales: 8.7 millones, 2.9% más que en 2025.

turistas internacionales (pernocta): 4.4 millones, 3.8% más que en 2025

cruceros de pasajeros: 856 mil 830, 3% más que en 2025 y derrama de 73 millones de dólares, 7.1% más que en 2025.

Glosa del Segundo Informe: Josefina Rodríguez destaca estrategias de turismo

Josefina Rodríguez compartió también las estrategias para el fortalecimiento del turismo en México.

Se trata de: