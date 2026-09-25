Josefina Rodríguez Zamora presentó los temas clave de la glosa del Segundo Informe en materia de turismo.
Desde la conferencia mañanera del 25 de septiembre, Josefina Zamora destacó que México rompió 5 récords históricos de hace más de 20 años.
Asimismo, destacó el crecimiento en un 7% en visitantes internacionales, así como un incremento de 4.5% para turistas internacionales, es decir, quienes pernoctan en el país, en el periodo de enero a junio de 2025 y 2026.
Esto significa una derrama económica por viajeros internacionales de 21 mil 743 millones de dólares; se espera que para diciembre de 2026 se superen los 51 millones de turistas recibidos.
Glosa del Segundo Informe: Josefina Rodríguez destaca 5 récords en turismo
Josefina Rodríguez Zamora señaló en la presentación de la glosa del Segundo Informe que México ha roto 5 récords en materia de turismo que no habían sido alcanzados en 20 años.
Se trata de:
- Récord en visitantes internacionales: 59.7 millones, un 7% más que en 2025.
- Récord en turistas internacionales (con pernocta): 28.9 millones, un 4.5% más que en 2025.
- Récord en empleo turístico al segundo trimestre: 50.7 millones, equivalente al 9.3% del empleo nacional.
- Récord en derrama económica por viajeros internacionales: 21 mil 743 millones de dólares, 0.3% más que en 2025
- Récord en cruceros de pasajeros: 7.4 millones, 13.6% más que en 2025 y derrama de 649 millones de dólares, 17.3% más que en 2025.
En materia de empleo turístico, la secretaria destacó que las mujeres representan el 54% de los trabajadores en el sector.
Asimismo, resaltó que se espera cerrar el 2026 con más de 51 millones de turistas internacionales; además resaltó que se ha incrementado la visita de turistas originarios de:
- Canadá: 7% más
- Brasil: 29% más
- Japón: 15%
Glosa del Segundo Informe: Josefina Rodríguez destaca récords en turismo durante julio 2026
Por otra parte, Josefina Rodríguez destacó que en julio 2026 se rompieron 3 récords en los principales indicadores turísticos.
Se trata de:
- visitantes internacionales: 8.7 millones, 2.9% más que en 2025.
- turistas internacionales (pernocta): 4.4 millones, 3.8% más que en 2025
- cruceros de pasajeros: 856 mil 830, 3% más que en 2025 y derrama de 73 millones de dólares, 7.1% más que en 2025.
Glosa del Segundo Informe: Josefina Rodríguez destaca estrategias de turismo
Josefina Rodríguez compartió también las estrategias para el fortalecimiento del turismo en México.
Se trata de:
- Turismo comunitario como prioridad nacional
- reconocimiento de las comunidades que gestionan su patrimonio biocultural y lo convierten en experiencias
- 943 distintivos para giros que no estaban reconocidos, como cocinas, talleres, actividades acuáticas
- guía de experiencias comunitarias
- fortalecimiento de destinos comunitarios
- Modelo Integral de Destinos Turísticos
- Acapulco se transforma contigo
- Plan Michoacán
- Tulum Renace
- Lanzamiento de la estrategia de promoción Turística nacional e internacional
- digitalización e innovación
- México en el mundo, presentes en 25 ferias y caravanas internacionales
- experiencias auténticas y sostenibles
- Calidad en el turismo
- 16 mil 317 sellos y distintivos emitidos
- capacitación de prestadores de servicios turísticos
- Inversión Turística con enfoque sustentable
- inversión extranjera directa turística de mil 965 millones de dólares
- creación de empleo
- planeación internacional
- gestión eficiente del agua
- incorporación del turismo comunitario
- transición energética
- conservación del patrimonio bicultural
- Ángeles Verdes como promotores turísticos
- 558 mil 552 turistas atendidos
- 169 mil 545 servicios de asistencia, auxilio y apoyo mecánico de emergencia