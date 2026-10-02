La presentación de la glosa del Segundo Informe del gobierno de Claudia Sheinbaum se mantiene con el desglose de los temas clave de la Secretaría de Cultura.

En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum del 2 de octubre de 2026, se destacaron las renovaciones de centros de educación artística y cultural, así como los programas y apoyos a la cultura en México.

El informe fue presentado por Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, quien destacó el incremento de las actividades culturales en todo el territorio nacional.

Asimismo, resaltó que la política cultural del gobierno federal es anclar la cultura como derecho, como herramienta de transformación y atención a las causas.

Glosa del Segundo Informe: Claudia Curiel resalta Incremento en actividades culturales del país

Claudia Curiel compartió que durante los dos años de gobierno se incrementó la oferta cultural en territorio nacional con 520 mil actividades culturales, es decir, 32% más.

Además, en los 32 estados se registró un incremento del 13% en la participación, con 50 millones de asistentes.

De acuerdo con la secretaria de Cultura, estas actividades se descentralizaron para dar mayor alcance y cercanía con la ciudadanía.

Glosa del Segundo Informe: Claudia Curiel resalta renovación de escuelas

Por otra parte, Claudia Curiel compartió que han avanzado conforme a lo planteado en la renovación de escuelas de educación artística y cultural de:

INAH

INBAL

Centro de Capacitación Cinematográfica

Orquesta Escuela Carlos Chávez

Para la renovación de infraestructura y equipamiento escolar, se realizó una inversión de mil 850 millones de pesos para 2 mil 352 espacios como:

salones

laboratorios

auditorios

Asimismo, se ha beneficiado a los estudiantes con el 100% de gratuidad en inscripciones

Además, se compraron 30 mil 615 bienes, entre ellos:

instrumentos

material didáctico

vehículos

Claudia Curiel resaltó que en los dos últimos años se han inaugurado escuelas de Artes y Oficios en Chapultepec como el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Este incrementó su matrícula en un 251% y pasó de 855 a 3 mil 500 certificaciones ccc, así como 3 mil 800 certificaciones ARSENAL-INBAL.

También destacó la construcción de:

Unidad Central de laboratorios de la ENA

Escuela de Restauración de Teposcolula, Oaxaca

Así como la entrega de la primera sede de la Orquesta Escuela Carlos Chávez

Glosa del Segundo Informe: Claudia Curiel celebra incremento en apoyos a la cultura

Claudia Curiel también destacó el incremento en las convocatorias y estímulos de apoyo para la creación artística.

En este sentido, resaltó un incremento de más de 45% en estímulos, donde pasaron de mil 840 a 2 mil 658 millones de pesos para 180 mil artistas, a través de 250 convocatorias nacionales.

Asimismo, resaltó que se incrementaron en 75% programas estatales y municipales, a través de las culturas comunitarias.

Además, se incrementó el apoyo a la danza, artes y literatura en un 25% con estímulos para:

artes escénicas

artes visuales

música

literatura

En materia de cine y arte audiovisual, se han apoyado a más del 55% de los proyectos, pasando de 286 a 444, con el incremento al presupuesto en:

IMCINE: 25%

EFICINE: 17%

Así como la creación del estímulo fiscal EFICA, con 400 millones de pesos para la inversión en el sector.

La secretaria destacó además el apoyo de la nueva Ley de Cine y Audiovisual para su fomento y apoyo.

Glosa del Segundo Informe: Claudia Curiel destaca recuperación de patrimonio

Claudia Curiel también destacó los trabajos para la recuperación de patrimonio cultural mexicano en la glosa del Segundo Informe.

La secretaria señaló que durante los dos años de gobierno, se han recuperado 5 mil 686 bienes patrimoniales.

Esto en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores; sumadas a las recuperadas en el gobierno anterior, suman 17 mil, es decir, 10 veces más que en gobiernos anteriores

Asimismo, destacó que se han invertido 524 millones de pesos en 74 Zonas Arqueológicas y 34 museos del INAH para su mantenimiento.

Por otra parte, destacó que se ha apoyado a 127 mil 830 artesanos y artesanas, lo que significa el incremento del 48% con respecto a 2025 en: