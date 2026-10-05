La Secretaría de las Mujeres presentó los temas clave y avances logrados en la glosa del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum.

Laura Itzel Castillo Juárez señaló que en los dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum se ha trabajado “para que la igualdad sustantiva sea una realidad en la vida de las mujeres”

En este sentido, resaltó la distribución de más de 27 millones de cartillas de los Derechos de las Mujeres, que se pueden encontrar en 56 lenguas indígenas y dos variantes.

Asimismo, resaltó el apoyo de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria para brindar apoyo a las mujeres en el país.

Glosa del Segundo Informe: Laura Itzel Castillo destaca servicios brindados por la Secretaría de la Mujer

Laura Itzel Castillo resaltó que en dos años de gobierno se han brindado un millón 436 mil 869 servicios desde el Centro Libre para las Mujeres.

Esto con el apoyo de 197 mil 446 mujeres de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, que brindan acompañamiento solidario y comparten saberes e instruyen sobre sus derechos para que “ninguna camine sola”.

Asimismo, destacó la creación de mil un centros Libre, lo que significa una cobertura en las 32 entidades, en el 40% de los municipios del país, donde se ha atendido a 656 mil 344 personas.

Además, recordó que en los Centros Libre para las Mujeres se puede tener acceso a servicios:

Redes comunitarias y liderazgo

atención psicoemocional

asesoría jurídica

promoción de derechos y formación para la autonomía económica

prevención de las violencias y cambio cultural

Glosa del Segundo Informe: Laura Itzel Castillo resalta apoyo desde la Línea de las Mujeres

Laura Itzel Castillo resaltó el apoyo que se ha brindado desde la Línea de Las Mujeres, 079 opción 1, desde la que se brinda atención en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

De acuerdo con la secretaria, del total de llamadas recibidas, el 83% recibió atención por algún tipo de violencia y el 17% obtuvo información y orientación.

Asimismo, resaltó que al menos el 33% de las llamadas se trató sobre violencia crítica con riesgo feminicida; sin embargo, desde la línea se apoyó a evitar este tipo de violencia.

Laura Itzel Castillo aprovechó para presentar la guía para saber cuándo es necesario llamar a la Línea de las Mujeres, 079 opción 1:

¿Estás viviendo violencia y no sabes qué hacer? Canalizan y acompañan al Centro de Atención más cercano.

¿Sientes que no respetan tus derechos? Brindan asesoría jurídica sobre qué hacer y dónde acudir.

¿Requieres asesoría sobre programas del gobierno dirigidos a mujeres? Brindan orientación sobre programas y servicios según las necesidades.

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