Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó los puntos más destacados de la glosa del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en materia de programas sociales.

Durante la mañanera del 7 de septiembre de 2026, la secretaria resaltó la “política de bienestar que pone en el centro al pueblo” durante la Glosa del Segundo Informe.

Asimismo, destacó que, para 2026, más de 42 millones de ciudadanos y ciudadanas ya serán beneficiarios de una pensión o un programa de bienestar.

Glosa segundo Informe: Leticia Ramírez presenta resultados en pensiones de Bienestar

Leticia Ramírez compartió los resultados en pensiones de Bienestar, a dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Glosa del Segundo Informe.

La secretaria de Bienestar, resaltó que la Pensión Adulto Mayor tiene 13.7 millones de beneficiarios que reciben 6 mil 400 pesos bimestrales para “vivir una vejez digna”.

Asimismo, destacó la pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a 2.8 millones de mujeres desde los 60 años de edad con 3 mil 100 pesos mexicanos.

Pensión Personas Discapacidad: 2 millones de beneficiarios que reciben 3 mil 300 pesos bimestrales

Programa Madres Trabajadoras: 300 mil niños y niñas reciben mil 650 pesos bimestrales para su cuidado y desarrollo.

Por otra parte, resaltó el programa de Rehabilitación e Inclusión que beneficia a más de 25 mil niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años con terapias especializadas sin costo.

Glosa segundo Informe: Leticia Ramírez resalta programas de salud

Por otra parte, Leticia Ramírez resaltó los resultados en materia de salud que benefician a adultos mayores y personas con discapacidad.

La secretaria destacó el programa Salud Casa por Casa, con el que 20 mil profesionales de la salud han realizado 23 millones de visitas domiciliarias para detectar enfermedades, así como revisiones de prevención.

Asimismo, resaltó la puesta en marcha de 6 mil 567 farmacias de bienestar y más de 12 mil consultorios médicos para 2026.

Por otra parte, resaltó que hay más de 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad registrados en el Servicio Universal de Salud.

Con esto, en 2027 podrán acceder a los servicios de:

IMSS

ISSSTE

IMSS Bienestar

Glosa Segundo Informe: Leticia Ramírez comparte acciones del FAISPIAM y Sembrando Vida

Por otra parte, Leticia Ramírez compartió los avances en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

Este programa beneficia a 19 mil comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, quienes recibieron recursos para la construcción de obras decididas colectivamente en asambleas.

Asimismo, destacó que con el programa Sembrando Vida se ha beneficiado a 445 mil sembradores y sembradoras que reciben 6 mil 450 pesos mensuales para impulsar la economía rural y la soberanía alimentaria.

Glosa Segundo Informe: Leticia Ramírez destaca apoyo por emergencia natural y apoyo a migrantes

Leticia Ramírez también destacó el Programa Emergencia Social o Natural, con el que cerca 100 mil familias recibieron apoyo con una inversión de más de 7 mil 426 millones de pesos por afectaciones por lluvias torrenciales en 5 entidades.

Por otra parte, destacó la atención a más de 197 mil personas migrantes en Centro de Atención para el Migrante, donde se les presta atención humanitaria.