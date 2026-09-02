Luisa Alcalde presentó las claves de los cambios constitucionales, reformas y nuevas leyes que se han realizado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Desde la mañanera del 2 de septiembre de 2026, Luisa Alcalde señaló que se esta Glosa del Segundo Informe muestra la puesta en marcha de “un nuevo pacto social que por en el centro al pueblo”.

En este sentido, destacó que durante los últimos 2 años se han presentado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales en materia de:

soberanía nacional

rectoría del Estado

democracia

austeridad republicana

seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicias

bienestar y prosperidad compartida

derechos de mujeres, niñez e indígenas

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