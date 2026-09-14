Los titulares del Infonavit, FOVISSSTE y Sedatu presentaron la glosa del Segundo Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Octavio Romero, titular de Infonavit, resaltó la reestructuración de más de 4 millones de créditos impagables y la reducción de la cartera vencida.

Por su parte, Jabnely Maldonado Meza señaló el avance en los créditos impagables con la atención a más de 300 mil familias, así como la reestructuración de créditos, de UMA a pesos.

Mientras que Edna Vega, titular de Sedatu, destacó que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se beneficiará a 12 millones de familias con el programa Vivienda de Bienestar.

Glosa Segundo Informe: Octavio Romero destaca restructuración de créditos impagables del Infonavit

Octavio Romero Oropeza resaltó los avances desde el Infonavit para la atención a créditos impagables, donde ya se han reestructurado 4 millones 856 mil créditos, lo que corresponde al 100% de los identificados.

Asimismo, resaltó que de estos, 536 mil créditos fueron liquidados por completo, mientras que 4 millones 300 mil recibieron reducciones a los cobros.

Asimismo, destacó la disminución de la cartera vencida, que pasó del 29% en septiembre de 2024 a 27% en agosto de 2026.

Por otra parte, destacó el otorgamiento de créditos hipotecarios y de mejoramiento, que constituyen una derrama económica total acumulada de 735 mil millones de pesos.

Glosa Segundo Informe: Edna Vega destaca programa Vivienda de Bienestar

Edna Vega, titular de la Sedatu, resaltó que, a través de Vivienda del Bienestar, se buscará apoyar a 12 millones de familias al término del sexenio, lo que representa alrededor de 43 mil personas beneficiarias.

De acuerdo con Edna Vega, las metas para el final del sexenio de Claudia Sheinbaum en materia de vivienda son:

Construcción de vivienda: 1.8 millones

Mejoramiento de vivienda: 1.8 millones

Mejoramiento de condiciones de créditos: 5.1 millones

Escrituras: 1 millón

Créditos tradicionales de vivienda: 2.2 millones

Asimismo, resaltó que que se ha avanzado con el 37% de la meta total en construcción de vivienda, con 667 mil viviendas contratadas en 766 predios y una inversión acumulada de 75.9 millones de pesos.

En el mismo sentido, resaltó que se han asignado 89 mil viviendas mediante sorteos realizados con la Secretaría de Bienestar, donde el 64% son mujeres beneficiadas.

Además, resaltó que desde la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se han contratado 148 mil viviendas, lo que corresponde al 30% de la meta de 500 mil; 76 mil viviendas ya están en obra.

Glosa Segundo Informe: FOVISSSTE destaca construcción de vivienda propia y reestructuración de créditos

Por otra parte, Jabnely Maldonado Meza destacó que, tras 34 años, el FOVISSSTE regresó a la construcción de vivienda propia con el conjunto habitación Carmen Cerdán el Puebla.

Asimismo, destacó temas como: