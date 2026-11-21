El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió en redes sociales a las críticas por sus comentarios sobre sustituir a 15 mil cajeros con robots con IA, con un mensaje en el que culpó al Gobierno de México.

La tecnología no le quita el trabajo a nadie que se prepara. Lo que de verdad amenaza a los trabajadores son los gobiernos que los quieren dependientes, controlados y sin futuro. Ricardo Salinas Pliego, empresario

Luego de decir que buscará reemplazar a su personal porque las máquinas no tienen problemas laborales, maternidad o incapacidad, el dueño de Grupo Salinas aclaró que se refería a “adaptar sus empresas” a la tecnología.

En ese sentido, Ricardo Salinas Pliego culpó al gobierno de acelerar la automatización del empleo a través de su política fiscal de recaudación de impuestos y aumento salarial.

Ricardo Salinas Pliego amenaza con reemplazar a los cajeros de Banco Azteca por máquinas con IA (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Ricardo Salinas Pliego culpa al gobierno por automatización de sus empresas

En medio de las críticas, el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acusó que el video en que plantea reemplazar a sus empleados fue difundido por sus enemigos.

Según el empresario, sus comentarios en realidad buscaban abordar la necesidad de que sus empresas se adapten al cambio tecnológico, ante las “amenazas” de la política fiscal del Gobierno de México como:

Impuestos adicionales a empresarios

Jornada laboral de 40 horas

Aumento al salario mínimo

Prestaciones de lactancia y maternidad

Mencionó que, en lugar de que el gobierno aliente los sueldos bien pagados, ese encarecimiento de la mano de obra hace que el camino de la automatización sea más acelerado.

Ricardo Salinas Pliego agregó que si bien buscará que Banco Azteca sea 100% digital, negó el despido generalizado de sus empleados e hizo un llamado a eliminar los impuestos al trabajo.

La tecnología no le quita el trabajo a nadie que se prepara. Lo que de verdad amenaza a los trabajadores son los gobiernos que los quieren dependientes, controlados y sin futuro.



En este video les explico cómo los gobiernos comunistas planean controlarlos y, cuando todo falle,… pic.twitter.com/LkSCq3BsJU — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 21, 2026

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre reemplazar a su personal?

En un video difundido en redes, se observa a Ricardo Salinas Pliego decir que pasará de tener 15 mil cajeros humanos a ninguno, al considerar que las máquinas representan una alternativa ante las obligaciones laborales.

El empresario dijo que los robots con IA no tienen sindicatos ni requieren incapacidades, permisos de maternidad o periodos de lactancia; además, expresó su rechazo al aumento salarial y la jornada de 40 horas.