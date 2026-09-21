Mario Delgado presentó lo más destacado en materia de educación de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó los programas de becas con más de 19.5 millones de beneficiarios, así como el programa Mi Derecho, Mi lugar.
Mario Delgado también destacó desde la mañanera de Claudia Sheinbaum la publicación del acuerdo para regular el uso de pantallas que será publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
México
Glosa del Segundo Informe: los temas clave de SICT y Banobras
México
Glosa del Segundo Informe: lo más destacado de Infonavit, FOVISSSTE y Sedatu
México
Glosa del Segundo Informe: lo más destacado de Omar García Harfuch en la mañanera
México
Glosa del Segundo Informe: lo más destacado de Leticia Ramírez en la mañanera
México
Glosa del Segundo Informe: esto fue lo más importante que dijo Columba López
México
Glosa del Segundo Informe: lo más destacado de Rosa Icela en la mañanera
México
Glosa del Segundo Informe de Sheinbaum: las claves de Luisa Alcalde en la mañanera
Asimismo, resaltó la basificación de más de 200 mil docentes y señaló la importancia de los maestros en la Nueva Escuela Mexicana.
Información en desarrollo…