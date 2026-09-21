Mario Delgado presentó lo más destacado en materia de educación de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó los programas de becas con más de 19.5 millones de beneficiarios, así como el programa Mi Derecho, Mi lugar.

Mario Delgado también destacó desde la mañanera de Claudia Sheinbaum la publicación del acuerdo para regular el uso de pantallas que será publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, resaltó la basificación de más de 200 mil docentes y señaló la importancia de los maestros en la Nueva Escuela Mexicana.

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