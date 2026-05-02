La presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer que Columba López será la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sustituyendo a Julio Berdegué Sacristán.

Es por este motivo, que te damos los detalles de Columba López, quien será la titular de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

¿Quién es Columba López?

Columba Jazmín López Gutiérrez es una ingeniera agrónoma y funcionaria pública mexicana, especializada en temas de agroecología, desarrollo rural y políticas ambientales.

Ha ocupado distintos cargos dentro del gobierno federal y de la Ciudad de México, destacando por su trabajo en programas como Sembrando Vida y en la gestión de recursos naturales.

En 2025 se desempeñó como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar, desde donde coordinó estrategias productivas en comunidades rurales de todo el país.

¿Cuál es la edad de Columba López?

Se desconoce cuál es la fecha exacta de nacimiento de Columba López; sin embargo, se sabe que nació el 19 de mayo.

¿Cuál es el signo zodiacal de Columba López?

Puesto que Columba López nació el 19 de mayo, el signo zodiacal que le corresponde es el de Tauro, un signo de tierra que se caracteriza por ser estable, sociable y apegado a las personas.

Columba López, Coordinadora de Programas Territoriales (@Columba López, )

¿Columba López tiene esposo e hijos?

Se desconocen los detalles familiares de Columba López, motivo por el que no se conoce sí tiene esposo e hijos.

¿Qué estudios tiene Columba López?

Columba Jazmín López cuenta con un titulo en Ingeniera Agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (AUM) Xochimilco.

Del mismo modo cuenta con diversos diplomados en temas de agricultura, uso del territorio y de índole rural, tales como:

Diplomado de Empresas Sociales Agropecuarias por la UAM Xochimilco y la UACh.

Diplomado de Marketing y Comercialización en el ITESM.

Diplomado en Especialización en Agricultura Orgánica por la UACh y SAGARPA.

Diplomado en Buffets y Empresas Agropecuarias en la UAM-Xochimilco

Columba López cuenta con una maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y tiene dominio del idioma Inglés.

¿En qué ha trabajado Columba López?

Columba López cuenta con una trayectoria de más de 30 años, con formación científica, experiencia en campo y gestión pública, destacando cargos como:

Dirección General de Medio Ambiente en 2016-2018

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en 2015-2016

Dirección de la Asociación Civil “Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo A.C.” en el periodo de 2007 a 2012

Integrante del Comité de Dictaminadores de Proyectos de Indesol

Coordinadora general de Operación Territorial en SADER

Coordinadora general de Bienestar en el Campo en SADER

Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar

Columba López es nombrada secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el gabinete de Claudia Sheinbaum

Hasta el corte del viernes 1 de mayo, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que Columba López, será la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los siguientes perfiles también se unieron como parte de su gabinete de gobierno: