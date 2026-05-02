La presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer que Columba López será la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sustituyendo a Julio Berdegué Sacristán.
Es por este motivo, que te damos los detalles de Columba López, quien será la titular de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
¿Quién es Columba López?
Columba Jazmín López Gutiérrez es una ingeniera agrónoma y funcionaria pública mexicana, especializada en temas de agroecología, desarrollo rural y políticas ambientales.
Ha ocupado distintos cargos dentro del gobierno federal y de la Ciudad de México, destacando por su trabajo en programas como Sembrando Vida y en la gestión de recursos naturales.
En 2025 se desempeñó como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar, desde donde coordinó estrategias productivas en comunidades rurales de todo el país.
¿Cuál es la edad de Columba López?
Se desconoce cuál es la fecha exacta de nacimiento de Columba López; sin embargo, se sabe que nació el 19 de mayo.
¿Cuál es el signo zodiacal de Columba López?
Puesto que Columba López nació el 19 de mayo, el signo zodiacal que le corresponde es el de Tauro, un signo de tierra que se caracteriza por ser estable, sociable y apegado a las personas.
¿Columba López tiene esposo e hijos?
Se desconocen los detalles familiares de Columba López, motivo por el que no se conoce sí tiene esposo e hijos.
¿Qué estudios tiene Columba López?
Columba Jazmín López cuenta con un titulo en Ingeniera Agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (AUM) Xochimilco.
Del mismo modo cuenta con diversos diplomados en temas de agricultura, uso del territorio y de índole rural, tales como:
- Diplomado de Empresas Sociales Agropecuarias por la UAM Xochimilco y la UACh.
- Diplomado de Marketing y Comercialización en el ITESM.
- Diplomado en Especialización en Agricultura Orgánica por la UACh y SAGARPA.
- Diplomado en Buffets y Empresas Agropecuarias en la UAM-Xochimilco
Columba López cuenta con una maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y tiene dominio del idioma Inglés.
¿En qué ha trabajado Columba López?
Columba López cuenta con una trayectoria de más de 30 años, con formación científica, experiencia en campo y gestión pública, destacando cargos como:
- Dirección General de Medio Ambiente en 2016-2018
- Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en 2015-2016
- Dirección de la Asociación Civil “Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo A.C.” en el periodo de 2007 a 2012
- Integrante del Comité de Dictaminadores de Proyectos de Indesol
- Coordinadora general de Operación Territorial en SADER
- Coordinadora general de Bienestar en el Campo en SADER
- Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar
Columba López es nombrada secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el gabinete de Claudia Sheinbaum
Hasta el corte del viernes 1 de mayo, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que Columba López, será la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los siguientes perfiles también se unieron como parte de su gabinete de gobierno:
- Rogelio Ramírez de la O: Asesor económico para asuntos internacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum
- Marcelo Ebrard: titular de la Secretaría de Economía (SE), licenciado en Relaciones Internacionales, que fungió como canciller de 2018 a 2023 y ex jefe de gobierno de Ciudad de México
- Rosaura Ruiz Gutiérrez: titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, doctora en biología por la UNAM
- Roberto Velasco Álvarez: titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
- Julio Berdegué Sacristán: titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor en Ciencias Sociales y quien cuenta con una amplia trayectoria de promoción en el desarrollo agrícola
- Ernestina Godoy: titular de la Fiscalía General de la República (FGR), licenciada en Derecho por la UNAM, senadora electa
- Alicia Bárcena: titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien desde julio 2023 funge como secretaria de Relaciones Exteriores en el actual gobierno
- Luz Elena González Escobar: titular de la Secretaría de Energía quien fungió como titular de Finanzas en el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)
- David Kershenobich: titular de la Secretaría de Salud (SSA). Es Doctor en Medicina y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina
- Marath Baruch Bolaños López: titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), el funcionario ocupó el mismo cargo en el gobierno de AMLO
- Raquel Buenrostro: titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (anteriormente Secretaría de la Función Pública)
- Jesús Antonio Esteva: titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT). Fue Secretario de Obras y Servicios de la CDMX
- Edna Elena Vega Rangel: titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), fungió como Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario
- Rosa Icela Rodríguez Velázquez: titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien actualmente es Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Mario Delgado Carrillo: titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien actualmente se desempeña como dirigente nacional de Morena y fue Secretario de Educación en la CDMX
- Ariadna Montiel Reyes: titular de la Secretaría de Bienestar que se mantendrá en el mismo cargo que actualmente ostenta en el gobierno de AMLO.
- Omar García Harfuch: titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue Secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX durante el gobierno de Sheinbaum
- Lázaro Cárdenas Batel: jefe de oficina de la Presidencia de la República, fue asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
- Claudia Curiel de Icaza: titular de la Secretaría de Cultura, ocupó el mismo cargo en el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)
- Josefina Rodríguez Zamora: titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), quien ocupó el cargo de secretaria de Turismo en el gobierno de Tlaxcala
- Paco Ignacio Taibo II: continuará como titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), cargo que ostenta desde el sexenio de AMLO
- Zoe Robledo: continuará como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo que ocupa desde el sexenio de AMLO
- Arturo Zaldívar: coordinador de Política y Gobierno en Presidencia
- Leticia Ramírez Amaya: titular de la Secretaría del Bienestar
- Carlos Torres Rosas: continuará como Secretario Técnico y coordinador general de Programas del Bienestar
- Emilia Esther Calleja Alor: titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Alejandro Svarch Pérez: titular de IMSS-Bienestar
- Citlalli Hernández: Titular de la Secretaría de Mujeres
- Tatiana Clouthier: Titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
- Martí Batres: Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
- Leonel Cota: Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural
- Víctor Rodríguez Padilla: director de Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Bertha Gómez Castro: subsecretaria de Egresos de Hacienda
- José Antonio Peña Merino: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependencia que será creada en su gobierno.
- Carlos Augusto Morales secretario particular como Presidenta de México
- Ricardo Trevilla Trejo: secretario de la Defensa Nacional (Sedena)
- Raymundo Pedro Morales Ángeles: secretario de Marina (Semar)
- Rocío Bárcena Molina: subsecretaria de Desarrollo Democrático. Participación Social y Asuntos Religiosos
- Mariana Boy Tamborrell: titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
- Violeta Abreu González: dirección General del Servicio Postal Mexicano (Sepomex)
- Renata Turrent Hegewisch: directora de Canal Once
- Rocío Mejía Flores: se mantiene como directora general de Financiera para el Binestar (Finabien)
- Lynda Quiroz Zavala: se mantiene como directora general del Fondo Nacional de Fomento del Turismo (Fonatur)
- Octavio Romero Oropeza: director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
- César Ivan Escalante Ruiz: titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
- Efraín Morales López: titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
- Rommel Pacheco: director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)
- Alonso Millán Zepeda: director general del Canal 22
- Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
- Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT
- María Luisa Albores González: titular de Alimentación para el Bienestar, dependencia que resulta de la fusión de Segalmex y Diconsa
- Leonel Cota Montaño: subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural