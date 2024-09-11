Mariana Boy, actual procuradora federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ha construido una sólida trayectoria en el ámbito ambiental y político.

Licenciada en Derecho y especialista en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, inició su carrera en Greenpeace coordinando campañas contra residuos tóxicos.

Posteriormente, trabajó en el PVEM y ocupó cargos clave en la SEMARNAT, como directora de Zona Federal Marítimo Terrestre.

Fue titular de la PAOT en la CDMX y candidata a la Jefatura de Gobierno, consolidando su perfil como referente ambiental.

¿Quién es Mariana Boy?

Mariana Boy Tamborrell es titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y funcionaria pública especializada en derecho ambiental.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, campus Xalapa, donde también cursó una maestría en Administración Pública y un diplomado en Derecho Ambiental Mexicano.

¿Mariana Boy está casada?

Mariana Boy no ha revelado estar casada o no. Pese a formar parte de la vida pública, este dato sobre la funcionaria del Partido Verde se mantiene reservado.

¿Mariana Boy tiene hijos?

Marina Boy tampoco ha revelado contar con hijos o no, la única información pública referente a la actual titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial es alusiva a su trayectoria política.

¿Qué edad tiene Mariana Boy?

La edad de Mariana Boy se desconoce, ya que la funcionaria no ha hecho visible este datos en registros público.

¿Cuál es el signo zodiacal de Mariana Boy?

El signo zodiacal de Mariana Boy también se desconoce, ya que no se tiene precisión sobre la fecha de su nacimiento.

¿Qué estudió Mariana Boy?

Mariana Boy es licenciada en Derecho y Especialista en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Además cuenta con estudios de maestría en Administración Pública en la misma Institución.

¿Cuál es la trayectoria de Mariana Boy?

La trayectoria de Mariana Boy en materia ambiental incluye su paso por Greenpeace, donde coordinó la Campaña de Residuos Tóxicos de 2001 a 2003, así como por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde estuvo a cargo de la agenda ambiental y legislativa de su Comité Ejecutivo Nacional entre 2006 y 2013.

Posteriormente ocupó diversos cargos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre ellos la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros y la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico.

En 2019 asumió la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.

En el ámbito político, Boy Tamborrell fue candidata del PVEM a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2018.

Posteriormente, fue designada como titular de la PROFEPA, desde donde encabeza la procuraduría federal encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y proteger los recursos naturales del país.

Mariana Boy (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Mariana Boy fue nombrada titular de Profepa en el gabinete de Claudia Sheinbaum

Mediante un comunicado emitido el 11 de septiembre, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció el nombramiento de 11 funcionarios, entre los que destacó Mariana Boy como titular de Profepa.

En dicho comunicado también trascendieron los siguientes nombramientos:

Rocío Bárcena Molina: subsecretaria de Desarrollo Democrático. Participación Social y Asuntos Religiosos

Mariana Boy Tamborrell: titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Violeta Abreu González: dirección General del Servicio Postal Mexicano (Sepomex)

Renata Turrent Hegewisch: directora de Canal Once

Rocío Mejía Flores: se mantiene como directora general de Financiera para el Binestar (Finabien)

Lynda Quiroz Zavala: se mantiene como directora general del Fondo Nacional de Fomento del Turismo (Fonatur)

Octavio Romero Oropeza: director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

César Ivan Escalante Ruiz: titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Efraín Morales López: titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Rommel Pacheco: director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)

Alonso Millán Zepeda: director general del Canal 22