La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido en un operativo en Jalisco, mantiene una leyenda con la que fue despedido.

Su lápida, se encuentra acompañada por varias coronas de flores, así como una cruz de rosas blancas, tapadas con una carpa que le brinda sombra al último lugar de descanso del líder del narcotráfico.

La lápida de 'El Mencho' (@EnriqueEnVivo/ X)

“Fuiste un gran hombre”: la lápida de ‘El Mencho’, líder abatido del CJNG

A casi dos meses de la muerte de ‘El Mencho’, su tumba en el panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco, se encuentra acompañada de una lápida con una leyenda de amor para despedirlo.

En la lápida que se encuentra en su tumba, se puede ver una imagen del líder abatido del CJNG abrazando un gallo, acompañada de una leyenda que lo recuerda como “un gran hombre”.

“Fuiste un gran hombre, el mejor padre, esposo, abuelo y hermano. Gracias por ser nuestra guía, nuestro héroe y sobre todo, nuestro mejor amigo” Lápida de ‘El Mencho’ Lápida de 'El Mencho"

La lápida de 'El Mencho' (@EnriqueEnVivo/ X)

Además del mensaje de su familia, quien lo recuerda como el mejor padre, esposo, abuelo, hermano y amigo, también fue acompañada con una frase popularmente atribuida a Emiliano Zapata:

“Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado” Lápida de 'El Mencho"

La lápida de ‘El Mencho’ es un mensaje de amor de su familia para el líder del CJNG a quien le recordaron que lo aman y que “siempre estará en sus corazones”.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero producto de las heridas provocadas en un enfrentamiento armado en Tapalpa, Jalisco.

Esto mientras intentaba huir del operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional tras la localización de su pareja sentimental, Guadalupe Moreno Carrillo.