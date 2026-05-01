Raúl Armando Jiménez Vázquez es un funcionario del sistema de procuración de justicia en México que recientemente asumió un cargo clave dentro de la Fiscalía General de la República, siendo el titular de la Fiscalía de Control Competencial. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y carrera profesional.

¿Quién es Raúl Armando Jiménez Vázquez?

Raúl Armando Jiménez Vázquez es un abogado y servidor público mexicano que actualmente se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) de la Fiscalía General de la República.

Fue designado en enero de 2026 por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, convirtiéndose en uno de los funcionarios de más alto nivel dentro de la institución, incluso considerado como el “segundo al mando” en la FGR, ya que puede suplir a la titular en determinadas funciones.

¿Qué edad tiene Raúl Armando Jiménez Vázquez?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Raúl Armando Jiménez, por lo que no se sabe qué edad tiene.

¿Raúl Armando Jiménez Vázquez tiene esposa?

La vida personal de Raúl Armando Jiménez es privada, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Armando Jiménez Vázquez?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Raúl Armando Jiménez Vázquez tiene hijos?

No hay información pública sobre la vida de Raúl Armando, pues los detalles se centran en su trayectoria.

¿Qué estudió Raúl Armando Jiménez Vázquez?

Raúl Armando Jiménez Vázquez tiene una licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado Raúl Armando Jiménez Vázquez?

Raúl Armando Jiménez cuenta con amplia trayectoria dentro de la administración pública y procuración de justicia, destacando cargos como: