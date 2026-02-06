Rocío Bárcena es una funcionaria pública mexicana especializada en políticas sociales, construcción de paz y participación ciudadana, que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria.

Conoce más acerca de la Subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

¿Quién es Rocío Bárcena?

Rocío Bárcena Molina es una servidora pública mexicana que actualmente se desempeña como Subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos dentro de la Secretaría de Gobernación.

En su cargo se ocupa de generar estrategias para prevenir la violencia y promover la cohesión social, la participación ciudadana y la colaboración con asociaciones religiosas, dentro del Programa Nacional de Construcción de Paz.

¿Qué edad tiene Rocío Bárcena?

Rocío Bárcena nació el 10 de julio de 1954 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 71 años.

¿Rocío Bárcena tiene esposo?

Rocío Bárcena estuvo casada con César Núñez, político mexicano que fue reconocido por ser el fundador de Morena en Guerrero; sin embargo, en el 2020 falleció a causa de una enfermedad.

Rocío Bárcena, Subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos (FB: Rocío Bárcena Molina)

¿Qué signo zodiacal es Rocío Bárcena?

Al haber nacido el 10 de julio, Rocío Bárcena es Cáncer, signo que se caracteriza por ser sensible, emocional y protector.

¿Rocío Bárcena tiene hijos?

Sí, Rocío Bárcena y César Núñez tuvieron un hijo de nombre Pedro Ramón Núñez Bárcena, quien también se ha involucrado en la política en puestos como subdirector de Análisis en la Secretaría del Bienestar.

¿Qué estudió Rocío Bárcena?

Rocío Bárcena tiene una licenciatura en Filosofía por la Universidad La Salle y otra licenciatura en Educación Preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, cuenta con maestrías en Pedagogía y Filosofía.

¿En qué ha trabajado Rocío Bárcena?

Rocío Bárcena cuenta con una amplia trayectoria bastante destacada con más de 50 años de experiencia, destacando cargos como: