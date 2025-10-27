¿Quién es Don Huayra? Carlos Peralta, el coleccionista de autos de lujo mexicano y empresario, también es abuelo de Loreto Peralta por lo que te damos detalles de él como:

Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra

Carlos Peralta, conocido en el ámbito automotriz como “Don Huayra”, es una figura prominente en el mundo empresarial y del coleccionismo de autos de lujo en México, pues su reputación como empresario se ha consolidado con los años, y su pasión por los automóviles de alta gama, en particular los exclusivos Pagani Huayra, le ha valido su apodo.

Carlos Peralta también es reconocido por su carrera empresarial, la cual comenzó con el negocio de la construcción heredado de su padre, Alejo Peralta, y posteriormente se expandió a la electrónica, incluyendo la fundación de Iusacell.

También es el presidente del consejo de administración del equipo de béisbol los Tigres de Quintana Roo, un proyecto que su padre inició.

Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra, nació un 6 de diciembre de 1951 por lo que actualmente tiene 73 años de edad.

Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra estuvo casado con Olivia Leyva quien falleció a los 70 años en 2019.

Posteriormente, Carlos Peralta se casó con Mariana Tort a finales de la década de los 90t, con quien tuvo a sus hijos Mariana y Nicolás.

Al haber nacido un 6 de diciembre, Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra, pertenece al signo de Sagitario, uno de los tres signos zodiacales relacionados con el elemento fuego.

Los Sagitario, como Carlos Peralta, al ser un signo de fuego, suelen ser conocidos por su espíritu aventurero, optimista y enérgico; también son personas entusiastas, amantes de la libertad y la exploración, tanto física como intelectual.

Tienden a ser honestos, directos y a veces impulsivos, con una fuerte inclinación hacia la filosofía y la búsqueda de la verdad; se sabe que les gusta viajar, aprender y expandir sus horizontes.

Sí, Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra tiene seis hijos, entre ellos:

Olivia Peralta

Pablo Peralta

Paola Peralta

Nicolas Peralta

Mariana Peralta

Juan Carlos Peralta

También es abuelo de Loreto Peralta, actriz mexicana de 21 años conocida por aparecer en varias películas y series.

Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra estudió Ingeniería en Sistemas en el Instituto ICM de México.

Carlos Peralta está asociado principalmente con el Grupo IUSA, un conglomerado diversificado con intereses en sectores como energía, telecomunicaciones, construcción, salud e inmobiliario.

También es conocido por haber fundado y desarrollado la empresa de telefonía celular Iusacell y por su involucramiento en empresas como la fabricante de tuberías Cambridge Lee Industries en Estados Unidos y otras compañías de telecomunicaciones y energía.

Actualmente es el Presidente Ejecutivo y Director General del grupo, que tiene una historia que se remonta a 1968; el grupo opera en varios sectores hasta llegar al nivel internacional.

Para 1989 fundó la empresa de telecomunicaciones Iusacell que fue pionera en México y llegó a cotizar en la Bolsa Mexicana de valores y de nueva York; en 2011 vendió su participación.

También se sabe que Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra, ha invertido en proyectos de energía renovable, como paneles solares a través de IUSASO,) y medidores de agua a través de IUSA Water.

Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra, adquiere otro Pagani; el cuarto que llega a México

Más allá de su faceta empresarial, Carlos Peralta también es conocido por su afición a los autos de colección, motivo por el cual se le ha apodado “Don Huayra” por los Pagani Huayra.

Estos automóviles son verdaderas obras de arte de la automoción, y su colección personal sin duda es una de las más destacadas en el país y recientemente, Horacio Pagani reveló el cuarto automóvil Pagani que será destinado a Carlos Peralta y que residirá en México.