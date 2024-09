Este 11 de septiembre la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, confirmó que Alonso Millán Zepeda se unirá a su gabinete como director de Canal 22.

La noticia fue compartida mediante un comunicado emitido por Morena, mismo en el que Claudia Sheinbaum también anunció el nombramiento de otros 10 funcionarios.

Es por este motivo, que te damos los detalles de Alonso Millán Zepeda, quien será director de Canal 22 durante el nuevo sexenio que iniciará desde el primer minuto del 1 de septiembre.

¿Quién es Alonso Millán Zepeda?

Alonso Millán Zepeda es un Economista egresado de la UNAM, quien próximamente estará al frente de canal 22 durante el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Este funcionario ya cuenta con experiencia en el medio televisivo, pues desde abril de 2021 fue director del canal Capital 21, medio que pertenece a la Ciudad de México (CDMX).

“No está fácil, la tele es un trabajo de muy en vivo, todo el día y todos los días está prendida [...] no hay un periodo de tregua. Me he quedado calvo, he dormido poco, pero estoy enamorado de lo que hago”, compartió Alonso Millán Zepeda a Revista Personae.

¿Cuál es la edad de Alonso Millán Zepeda?

Alonso Millán Zepeda es uno de los integrantes más jóvenes que serán parte del gabinete de Claudia Sheinbaum.

Aunque se le mira jovial, el directivo no ha hecho publica su fecha de nacimiento, por lo que tampoco se sabe su edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Alonso Millán Zepeda?

Se desconoce el signo zodiacal de Alonso Millán Zepeda, pero se saben otros detalles como su gusto por la televisión, los tatuajes y los piercings.

¿Alonso Millán Zepeda tiene esposa e hijos?

Alonso Millán Zepeda ha compartido que su trabajo le manda mucho tiempo, pero poco o nada ha comentado sobre su situación sentimental.

En ese sentido, se desconoce si tiene esposa o si tiene (o planea) tener hijos.

¿Qué estudios tiene Alonso Millán Zepeda?

Alonso Millán Zepeda es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También es maestro en Ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DIE- CINVESTAV).

¿En qué ha trabajado Alonso Millán Zepeda?

Desde abril de 2021, Alonso Millán Zepeda ha trabajado como director general del canal Capital 21, medio que pertenece a la CDMX.

Durante su dirección el canal aumentó el promedio de personas alcanzadas mensualmente a 8.4 millones para el año 2024, a la par que creció un 170 por ciento su producción original.

En la actualidad Alonso Millán Zepeda es vicepresidente de Televisión del consejo directivo de la Red México, organización de medios públicos más grande de Latino América.

A partir del 1 de octubre, este funcionario será parte del gabinete de Claudia Sheinbaum en el cargo de director del Canal 21.

Entre los 11 nuevos nombramientos para el gabinete de Claudia Sheinbaum se encuentra el académico Alonso Millán Zepeda, designado como director de Canal 22.

Los otros nombramientos fueron los siguientes:

Rocío Bárcena, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación

Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex)

Renata Turrent Hegewisch, directora general de Canal Once

Lynda Quiroz Zavala, se mantiene como directora general del Fondo Nacional de Fomento del Turismo (Fonatur)

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

César Ivan Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)

