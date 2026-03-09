De acuerdo a un nuevo estudio, se revela que el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), mató a una persona cada 8.5 horas en México durante 2025.

El informe reveló que el CJNG ha provocado una muerte cada 8.5 horas tan solo en los enfrentamientos ocurridos durante ese año en diversos estados de México.

CJNG es responsable de una muerte cada 8.5 horas, superando enfermedades letales

Un estudio de la Universidad de Uppsala en Suecia, reveló que el CJNG ha provocado 1.005 muertes en 556 enfrentamientos durante 2025, lo que equivale a una muerte cada 8.5 horas.

Es decir que dicho estudio revela que las muertes provocadas por el CJNG, han superando la letalidad anual de enfermedades como hepatitis o asma en México.

De acuerdo con el estudio, también revela datos sobre la distribución geográfica de la violencia provocada por el CJNG en estados de México como:

Guanajuato con 601 víctimas

Baja California con 200 muertes

Otros 11 estados

Operativo CJNG (SSPC)

Este estudio confirma la presencia del CJNG y su expansión nacional del cártel en 15 años con más de 73 mil muertes totales.

La base de datos UCDP de Uppsala, un observatorio académico riguroso en Suecia, sustenta estos datos mediante registros verificados de conflictos armados, aunque excluye cifras negras de desaparecidos y atribuciones no confirmadas.