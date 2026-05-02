Claudia Sheinbaum designó a la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez como nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la política agropecuaria de México.

Con más de 30 años de trayectoria en agroecología y gestión pública, Columba López Gutiérrez llega al cargo tras desempeñarse como subsecretaria de Inclusión Productiva en Bienestar.

El relevo incluye al doctor Julio Berdegué, quien ahora asesorará en asuntos agroalimentarios internacionales, especialmente en el marco del T-MEC.

Columba López hace historia en SADER

Con el nombramiento al frente de SADER, Columba López Gutiérrez hace historia al convertirse en la primera mujer en encabezar la política agrícola mexicana.

La nueva secretaria cuenta con una sólida formación académica y técnica, siendo Ingeniera Agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y agroecóloga con más de 30 años de trayectoria.

Antes de asumir este cargo, se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar.

Su experiencia previa incluye roles clave dentro de la misma SADER como coordinadora general de Bienestar en el Campo y de Operación Territorial, además de haber liderado la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México de 2018 a 2024.

Columba López, Coordinadora de Programas Territoriales (@Columba López, )

Julio Berdegué, a la revisión del T-MEC

Por su parte, Julio Berdegué Sacristán continuará formando parte del equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum en una nueva capacidad estratégica.

La presidenta de México le ha encomendado la tarea de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales, con un enfoque prioritario en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, particularmente en el contexto de la revisión del T-MEC.