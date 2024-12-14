Alicia Bárcena, bióloga y diplomática mexicana, ha construido una trayectoria internacional que la posiciona como una de las figuras más influyentes en política ambiental y relaciones exteriores.

Licenciada en Biología por la UNAM y con maestría en Administración Pública, ha ocupado cargos clave en la ONU y la CEPAL, además de ser embajadora en Chile.

Reconocida con tres doctorados Honoris Causa, fue secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de AMLO y fue elegida para encabezar la Semarnat en el gabinete de Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Alicia Bárcena?

Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra es una diplomática, bióloga y académica mexicana

Desde el 3 de julio de 2023 y hasta el 30 de septiembre de 2024, se desempeña como secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente AMLO.

Sin embargo, al finalizar este sexenio, Alicia Bárcena pasará a ser la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Alicia Bárcena, canciller mexicana (Daniel Augusto)

¿Qué edad tiene Alicia Bárcena?

Alicia Bárcena nació el 5 de marzo de 1952 en la Ciudad de México, por lo que este 2024 tiene 74 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alicia Bárcena?

Se desconoce si Alicia Bárcena tiene esposo o se encuentra en una relación sentimental con otra persona, pues su vida personal se mantiene privada.

¿Qué signo zodiacal es Alicia Bárcena?

Debido a que la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Claudia Sheinbaum nació el 5 de marzo, le corresponde el signo zodiacal de Piscis.

El signo zodiacal Piscis está regido por los planetas Júpiter y Saturno. Entre sus características principales se le atribuye la sensibilidad y las emociones fuertes.

Piscis es un signo al que le gusta ayudar a la gente y establecer fuertes vínculos con otras personas, además de que necesita momentos en soledad para crecer personalmente.

Alicia Bárcena (cuartoscuro )

¿Cuántos hijos tiene Alicia Bárcena?

Tampoco se tiene algún dato sobre si Alicia Bárcena tiene hijos y, en caso de tenerlos, cuántos son y cuáles son sus identidades.

¿Qué estudió Alicia Bárcena?

Alicia Bárcena se licenció como Bióloga en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Garbarino y ha recibido un total de 3 doctorados Honoris Causa en Economía por:

Universidad de Oslo Universidad de la Habana UNAM

Alicia Bárcena será la nueva titular de la SRE (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿En qué ha trabajado Alicia Bárcena?

Alicia Bárcena tiene una larga trayectoria como diplomática, bióloga y académica mexicana.

De acuerdo con la información oficial, estos son los lugares en los que ha trabajado la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Claudia Sheinbaum:

Fue embajadora de México en la República de Chile (2022 – 2023).

Fungió como secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2008 a 2022.

Anteriormente, se desempeñó como secretaria General Adjunta de Administración y Gestión en la Organización de las Naciones Unidas (2007-2008).

Fue jefa y vice-jefa de Gabinete del secretario General de la ONU (2005-2007).

También se desempeñó como directora de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL (1999-2003).

Fue coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1998-1999).

En México se ha desempeñado como subsecretaria de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (1982-1986) y fue directora General del Instituto Nacional de Pesca (1988-1990).

Fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, en donde creó un centro de capacitación sobre botánica indígena.

Es autora de más de 50 publicaciones en distintos medios internacionales y revistas académicas; y desde la CEPAL coordinó 14 publicaciones institucionales.

Alicia Bárcena fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente AMLO.

AMLO y Alicia Bárcena (@lopezobrador_ / Twitter)

Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum fue elegida para encabezar la Semarnat desde el 1 de octubre de 2024.