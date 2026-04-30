América vs Pumas juegan en los cuartos de final de la Liga MX. Domingo 3 de mayo; 17 horas por Canal 5, YouTube, TUDN y ViX desde el Estadio Banorte.
- Partido: América vs Pumas
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, YouTube, TUDN y ViX
América vs Pumas: Día para ver los cuartos de final de la Liga MX
El domingo 3 de mayo de 2026 continúa la Liguilla del Clausura 2026 con el América vs Pumas.
América vs Pumas: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX
El partido América vs Pumas inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.
América vs Pumas: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX
Las plataformas del Canal 5, YouTube, TUDN y ViX transmitirán el partido América vs Pumas.
- Partido: América vs Pumas
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, YouTube, TUDN y ViX
¿Cómo llegaron América y Pumas a los cuartos de final de la Liga MX?
América perdió con Atlas en la Jornada 17 de la Liga MX, para terminar como octavo lugar y citarse con Pumas en los cuartos de final.
- Con 25 puntos, América superó por dos puntos al Tijuana para meterse a la Liguilla del futbol mexicano.
Pumas tuvo un cierre fuerte al vencer como visitante al Pachuca y apoderarse del liderato general.
- Con 36 puntos, a Pumas le basta empatar en el global para avanzar a las semifinales sobre América.