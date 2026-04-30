América vs Pumas juegan en los cuartos de final de la Liga MX. Domingo 3 de mayo; 17 horas por Canal 5, YouTube, TUDN y ViX desde el Estadio Banorte.

Partido: América vs Pumas

Fase: Ida cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, YouTube, TUDN y ViX

América vs Pumas juegan en cuartos de final de la Liga MX (mexsport / Osvaldo Aguilar)

América vs Pumas: Día para ver los cuartos de final de la Liga MX

El domingo 3 de mayo de 2026 continúa la Liguilla del Clausura 2026 con el América vs Pumas.

América vs Pumas: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX

El partido América vs Pumas inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

América vs Pumas: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX

Las plataformas del Canal 5, YouTube, TUDN y ViX transmitirán el partido América vs Pumas.

Partido: América vs Pumas

Fase: Ida cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, YouTube, TUDN y ViX

¿Cómo llegaron América y Pumas a los cuartos de final de la Liga MX?

América perdió con Atlas en la Jornada 17 de la Liga MX, para terminar como octavo lugar y citarse con Pumas en los cuartos de final.

Con 25 puntos, América superó por dos puntos al Tijuana para meterse a la Liguilla del futbol mexicano.

Pumas tuvo un cierre fuerte al vencer como visitante al Pachuca y apoderarse del liderato general.