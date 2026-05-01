Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó que se vaya a reunir con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su visita a Palenque, Chiapas, este viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo.

“Voy a Palenque a la unión de los trenes el Interoceánico y el Maya… No claro que no” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo al salir del evento en por el 1 de mayo en el Centro Cultural de México Contemporáneo, a unas cuadras de Palacio Nacional.

Las versiones de un posible encuentro entre Sheinbaum y AMLO han surgido ante las presiones de Estados Unidos para extraditar a 10 mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mismas que ha descartado ya la presidenta.

Claudia Sheinbaum planeó con días de antelación visita a Palenque

Cabe recordar que la Presidencia de Claudia Sheinbaum adelantó una agenda provisional desde mitad de semana en la que dio a conocer a medios de comunicación sus actividades de este fin de semana del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo.

Estas agendas provisionales son comunes a fin de que los medios de comunicación puedan organizar sus agendas los fines de semana cuando hay actividades de la presidenta fuera de la CDMX como ocurre frecuentemente.

Entre las actividades agendadas este fin de semana se encuentra varias en el Estado de México, una en Cancún, Quintana Roo el sábado por la tarde y dos en Palenque, Chiapas, tanto el viernes por la tarde y el sábado por la mañana.

Actividades de Claudia Sheinbaum en Palenque

Claudia Sheinbaum acudirá a la inauguración del Parque Ecoturístico La Ceiba en Palenque, Chiapas, este viernes 1 de mayo a las 17:15 horas.

Además, el sábado 2 de mayo por la mañana, a las 11:00 horas, encabezará el anuncio de la Beca para Estudiantes de Licenciatura en Palenque, Chiapas.