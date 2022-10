¿Quién es Antonio Martínez Dagnino, el nuevo titular del SAT? Este lunes 10 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo nombró para dirigir la dependencia, en sustitución de Raquel Buenrostro Sánchez, recién nombrada secretaría de Economía.

Antonio Martínez Dagnino, de 30 años de edad, ya trabajaba en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como administrador General de Grandes Contribuyentes, pero ¿quién es?

Antonio Martínez Dagnino, el joven nuevo titular del SAT

Con escasos 30 años de edad, Antonio Martínez Dagnino se ha convertido en el joven nuevo titular del SAT este 10 de octubre, en el cargo que hasta hace unos días ocupaba Raquel Buenrostro.

Su formación es como licenciado en Contaduría y Maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, tiene experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría.

Según la página del SAT, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Antonio Martínez Dagnino se especializó en regulación del sistema financiero.

Y en ese lugar, el nuevo titular del SAT creó procedimientos para la supervisión del capital y liquidez de las instituciones.

Antonio Martínez Dagnino (Gobierno de México )

Antonio Martínez Dagnino sería cercano a Raquel Buenrostro y a Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO

Antonio Martínez Dagnino, nuevo titular del SAT, asumió su cargo como administrador General de Grandes Contribuyentes en diciembre de 2019, junto a la anterior titular Margarita Ríos Farjat, actual ministra de la SCJN.

Luego, cuando llegó al SAT Raquel Buenrostro, Martínez Dagnino se habría vuelto cercano a ella, sobre todo por la misma naturaleza de su cargo, para presionar a los “grandes contribuyentes”.

En 2019, Antonio Martínez Dagnino era el integrante más joven del gabinete de AMLO, tenía 27 años y se reveló que es amigo de Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijo menor del presidente.

Se informó que Dagnino conoció a Gonzalo López Beltrán en la universidad por amigos que tenían en común, pues estudiaron en diferentes facultades.

El puesto que Antonio Martínez Dagnino obtuvo en el SAT a tan corta edad fue muy relevante pues era administrador general de Grandes Contribuyentes, que en el organigrama de la dependencia sólo está por debajo del titular.

Antonio Martínez Dagnino llegó al SAT en sustitución de Oscar Molina Chie, un veterano de la Procuraduría Fiscal.

Raquel Buenrostro y Antonio Martínez Dagnino (Moisés Pablo Nava)

La última reunión de AMLO con Antonio Martínez Dagnino

Apenas el pasado 28 de septiembre de 2022, el presidente AMLO informó que se reuniría con todo el equipo del SAT, en particular con la ex titular Raquel Buenrostro, y el ahora ex administrador de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez Dagnino.

El presidente AMLO dijo que la reunión sería sobre una lista de entre 20 y 30 grandes empresas que deben unos 100 mil millones de pesos y que se están rezagando en pagar.

“Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras, entonces vamos a hacer una revisión, en algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado”. AMLO

Antonio Martínez Dagnino es ya el nuevo titular del SAT luego de que Raquel Buenrostro fue nombrada secretaria de Economía, tras la renuncia de Tatiana Clouthier al gabinete federal.