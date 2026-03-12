La encuesta MetricsMx realizada en Colima revela un panorama político marcado por la indecisión de cara a las elecciones 2027 para gobernador.

En Morena, Leoncio Morán encabeza con 13.4% pero enfrenta un alto escepticismo, pues 43.3% de los consultados no eligió a ningún aspirante.

En la coalición PRI–PAN, Mely Romero lidera con 16.2%, mientras que en Movimiento Ciudadano, Griselda Martínez destaca con 22.6%.

El estudio muestra que los partidos aún tienen terreno por conquistar entre los votantes.

Morena: Leoncio Morán al frente, pero con alto escepticismo

En la interna de Morena, Leoncio Alonso Morán Sánchez se posiciona como el aspirante preferido con un 13.4% de las menciones.

Le siguen Virgilio Mendoza Amezcua con un 7.8% y Rosa María Bayardo Cabrera con un 7.1%.

No obstante, el dato más relevante en este rubro es que el 43.3% de los consultados manifestó no preferir a “ninguno” de los nombres presentados, lo que sugiere un terreno aún por conquistar para el partido oficialista.

PRI y PAN: Mely Romero lidera la oposición

Al evaluar a los posibles candidatos del PRI y el PAN, la priista Mely Romero Celis encabeza la lista con un 16.2% de preferencia.

Muy de cerca se encuentran el panista Riult Rivera Gutiérrez (13.1%) y la también priista Esther Gutiérrez Andrade (12.8%).

En este bloque, otras figuras como Hilda Lizette Moreno Ceballos (8.3%) y Sofía Peralta Ferro (7.4%) también figuran en la medición, mientras que el porcentaje de quienes no eligen a nadie se reduce al 27.3%.

Movimiento Ciudadano: Griselda Martínez con ventaja clara

Dentro de Movimiento Ciudadano (MC), la figura de Griselda Martínez Martínez destaca con un sólido 22.6%, duplicando la preferencia obtenida por su perseguidora más cercana, Margarita Moreno González, quien cuenta con un 10.6%.

Otros perfiles como José Israel González (5.9%) y María Cristina Lupién (3.7%) aparecen con menor tracción.

Al igual que en Morena, existe un sector considerable (41.5%) que aún no se decanta por ningún candidato naranja.

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizada los días 23 y 24 de febrero de 2026 mediante un sistema de robot telefónico a 600 ciudadanos mayores de edad en el estado de Colima.

El muestreo incluyó números fijos y celulares, ajustando los resultados según género, edad y municipio con base en la lista nominal del INE. El estudio reporta un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%