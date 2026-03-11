Mely Romero Celis es una política, contadora y educadora colimense, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que actualmente se desempeña como Senadora de la República por el estado de Colima en la LXVI Legislatura.

Con una carrera profundamente vinculada al sector agropecuario y al empoderamiento de las mujeres rurales, Romero es considerada uno de los cuadros técnicos más sólidos de su partido a nivel nacional.

¿Quién es Mely Romero?

Mely Romero es una servidora pública con más de 20 años de trayectoria, reconocida por ser la primera mujer en ganar una elección de representación popular en su municipio natal, Cuauhtémoc.

Ha ocupado cargos de alto nivel como Subsecretaria de Desarrollo Rural en la SAGARPA federal, donde impulsó el programa nacional “El Campo en Nuestras Manos”.

En 2026, Mely Romero impulsó una reforma legislativa orientada a reducir la brecha digital en el campo mexicano. Por esta iniciativa fue reconocida con una presea durante el 97 aniversario del PRI, donde se destacó su trayectoria partidista y su capacidad para construir acuerdos en favor del desarrollo rural.

Mely Romero Celis: Trayectoria, estudios y su labor en el Senado este 2026. (@mely_romeroc/Instragram )

¿Qué edad tiene Mely Romero?

Mely Romero nació el 12 de septiembre de 1977 en Cuauhtémoc, Colima. En 2026, tiene 48 años de edad (cumplirá 49 en septiembre).

¿Mely Romero tiene pareja?

Mely Romero mantiene una relación con su pareja, quien ha optado por conservar un perfil privado. No obstante, en ocasiones ambos han sido vistos compartiendo momentos en distintos eventos públicos.

¿Qué signo zodiacal es Mely Romero?

Al haber nacido el 12 de septiembre, Mely Romero es Virgo. Este signo de tierra se asocia con la minuciosidad, la vocación de servicio y el pragmatismo.

¿Mely Romero tiene hijos?

No existe registro público ni mención oficial de que la senadora tenga hijos. En sus intervenciones públicas suele enfocarse en la defensa de las familias de Colima y el futuro de la niñez rural, pero manteniendo su núcleo personal fuera del foco político.

¿Qué estudió Mely Romero?

Mely Romero posee una preparación académica multidisciplinaria de alto nivel:

Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Colima.

Licenciada en Educación Secundaria (Especialidad en Matemáticas) por la Universidad de Colima.

Maestra en Educación Matemática por la Universidad de Columbia (Nueva York), grado obtenido mediante una beca Fulbright-Comexus.

¿En qué ha trabajado Mely Romero?

Mely Romero se distingue por una carrera política en ascenso, además de sus aportaciones al desarrollo del campo y al impulso de iniciativas en favor de la educación.