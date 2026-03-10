La encuesta MetricsMx realizada a finales de febrero de 2026 revela el panorama inicial rumbo a la gubernatura de Sinaloa de las elecciones 2027.

Imelda Castro encabeza las preferencias en Morena, mientras Mario Zamora y Eduardo Ortiz disputan la delantera en el bloque PRI-PAN.

En Movimiento Ciudadano, Sergio Torres se coloca con ventaja interna. Sin embargo, el dato más llamativo es el alto porcentaje de indecisión y rechazo: más de cuatro de cada diez electores aún no se inclinan por ningún candidato.

En Morena: Imelda Castro a la cabeza

Dentro de las filas de Morena, la senadora Imelda Castro Castro se posiciona en el primer lugar con un 14.0% de las preferencias.

Le siguen, en un empate técnico, Enrique Inzunza Cázarez y Juan De Dios Gámez Mendívil, ambos con un 8.0%, mientras que Gerardo Vargas Landeros registra un 7.7%.

Sin embargo, la cifra más relevante es que el 42.5% de los consultados manifestó que “ninguno” de estos perfiles es de su agrado.

PRI y PAN: Mario Zamora y Eduardo Ortiz en la disputa

En el bloque de la oposición conformado por el PRI y el PAN, el priista Mario Zamora Gastélum lidera con un 15.7%, seguido de cerca por el panista Eduardo Ortiz Hernández con un 13.6%.

Paloma Sánchez Ramos (PRI) alcanza el 10.0%, mientras que Roxana Rubio Valdez (PAN) se queda con un 3.0%.

Al igual que en Morena, el rechazo es alto: un 45.3% de los encuestados no prefiere a ninguno de los candidatos propuestos.

Movimiento Ciudadano: Sergio Torres con amplia ventaja interna

En el caso de Movimiento Ciudadano (MC), el exalcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, domina las preferencias internas con un 23.2%, dejando atrás a Fernanda Rivera Romo, quien obtuvo un 5.9%.

No obstante, este partido también enfrenta un alto índice de desapego, con un 46.3% que optó por “ninguno” y un 20.7% que aún no sabe por quién decidirse.

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizado el 26 de febrero de 2026 mediante un muestreo probabilístico de 600 números telefónicos (fijos y celulares) en el estado de Sinaloa.

El levantamiento se hizo a través de un sistema robótico con mensajes pregrabados. Los resultados cuentan con un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%, habiendo sido ajustados conforme a la lista nominal del INE vigente al 5 de febrero de 2026.