La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, detenidos durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, fueron enviados a prisión preventiva en el penal de máxima seguridad El Altiplano.

“En seguimiento a los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación contra Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas." Comunicado FGR

Identificados como Andrés “N” y Genaro “N”, enfrentan cargos por portación ilegal de armas. La audiencia se realizó de manera virtual, en la que defendieron su inocencia.

La FGR también confirmó haber recibido la solicitud de familiares para entregar los restos del exlíder del CJNG.

De acuerdo con la FGR los escoltas de El Mencho, quienes fueron detenidos durante el operativo en Tepelpa, Jalisco, estarán en prisión preventiva en El Altiplano.

El Altiplano es la cárcel federal de máxima seguridad más importante de México, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Las escoltas Andrés “N” y Genaro “N” fueron detenidos por elementos de la FGR por portación ilegal de armas en el operativo de Tapalpa, Jalisco contra El Mencho el pasado 22 de febrero de 2026, y trasladados al Altiplano.

Esto tras una audiencia virtual, en donde ambos detenidos y escoltas del El Mencho, defendieron su inocencia hasta que haya una sentencia firme, esto en cumplimiento de la ley y protocolos constitucionales.

Asimismo, también la FGR confirmó recibir solicitud de familiares de Oseguera Cervantes para entregar sus restos, en medio de críticas públicas por aparente compasión hacia delincuentes frente a las víctimas del operativo en Tepalpa y diversos hechos violentos en la República.