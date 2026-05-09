La Monumental Plaza de Toros México recibe por primera vez en concierto al cantante Carlos Rivera hoy 9 de mayo.

Así que disfruta con todo del concierto de Carlos Rivera en Monumental Plaza de Toros México, pues te dejamos el horario y hora en la que termina el show en vivo:

Apertura de puertas: 6:00 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Mario Sandoval

Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente

Duración: 2:00 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Carlos Rivera (Carlos Rivera Twitter @_CarlosRivera )

¡Vida México! Tour de Carlos Rivera en la Monumental Plaza de Toros México

Carlos Rivera trae un concierto inolvidable en la Monumental Plaza de Toros México esto como parte de la gira ¡Vida México! Tour.

Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe de Carlos Rivera en la Monumental Plaza de Toros México.

Recuerda que la Monumental Plaza de Toros México es el recinto que se ubica en cerrada de Augusto Rodin número 130 de la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, la Monumental Plaza de Toros México está justo a un lado del Estadio Ciudad de los Deportes; la vía sencilla para llegar es por la Línea 1 del Metrobús bajando en la estación Ciudad de los Deportes.