Leoncio Alfonso Morán Sánchez, ampliamente conocido como “Locho” Morán, es un empresario y político mexicano que actualmente se desempeña como Diputado Federal por el Distrito 1 de Colima.

Tras una larga militancia en el PAN y posteriormente en Movimiento Ciudadano, Morán se integró a las filas de Morena, partido que lo llevó de regreso al Congreso de la Unión en el proceso electoral de 2024.

¿Quién es Leoncio Morán?

Leoncio Morán ha sido Presidente Municipal de Colima en dos periodos (2003-2006 y 2018-2021), lo que le otorga un dominio territorial considerable en la capital del estado. Se le reconoce por su origen en organismos empresariales como la CANACO y por su pragmatismo político, que le permitió transitar de ser un referente de la oposición tradicional a integrarse al proyecto de la Cuarta Transformación en años recientes.

¿Qué edad tiene Leoncio Morán?

Leoncio Morán tiene 59 años de edad, nació el 18 de julio de 1966 en la ciudad de Colima.

¿Quién es la esposa de Leoncio Morán?

Leoncio Morán está casado con Azucena López Legorreta, quien tuvo un papel activo como presidenta del DIF Municipal durante su segunda etapa como alcalde de la capital colimense.

Leoncio "Locho" Morán, actual diputado federal por Colima. (Redes Sociales )

¿Qué signo zodiacal es Leoncio Morán?

Al haber nacido el 18 de julio, Leoncio Morán es Cáncer. Este signo de agua se asocia con la tenacidad, la lealtad a sus raíces y una fuerte orientación hacia la protección de su entorno.

¿Leoncio Morán tiene hijos?

Leoncio Morán y Azucena López Legorreta han formado una familia integrada por cinco hijos: Leoncio, Adriana, Patricio, María Teresa y Paulo.

¿Qué estudió Leoncio Morán?

Leoncio Morán es Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por la Universidad Panamericana (UP), campus Guadalajara.

¿En qué ha trabajado Leoncio Morán?

Leoncio Morán mantiene un perfil que combina su trayectoria empresarial, donde fue presidente de la Cámara de Comercio de Colima (CANACO), con su participación en distintos cargos dentro de la vida política.