La encuesta MetricsMx realizada en febrero de 2026 comienza a perfilar el panorama rumbo a la gubernatura de Sonora en las elecciones 2027.

Los resultados muestran una contienda interna cerrada en Morena, donde Célida López Cárdenas encabeza las preferencias, mientras que Antonio Astiazarán Gutiérrez domina con claridad en el bloque opositor.

Sin embargo, el alto nivel de indecisión entre los sonorenses revela que la competencia sigue abierta y que las definiciones aún podrían dar giros inesperados en los próximos meses.

La disputa interna en Morena

Dentro de las filas de Morena, la competencia se muestra cerrada. Célida López Cárdenas lidera la intención de voto con un 12.6%, seguida de cerca por Lorenia Iveth Valles Sampedro, quien cuenta con el 11.2% de las preferencias.

Otros nombres que figuran en la lista de aspirantes del partido oficialista son:

Javier Lamarque Cano: 7.3%

Omar Del Valle Colosio: 3.8%

Heriberto Aguilar Castillo: 3.2%

Sin embargo, el dato más relevante en este sector es el alto nivel de indecisión o rechazo, ya que el 39.5% de los encuestados manifestó que no prefiere a “ninguno” de los candidatos propuestos, mientras que un 17.7% aún no sabe por quién decidirse.

Encuesta MetricsMx: La disputa interna en Morena (Eduardo Díaz)

Astiazarán domina la oposición

En el bloque opositor, el actual alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez (PAN), se posiciona con una ventaja considerable al obtener el 30.7% de las menciones.

Su competidor más cercano dentro de la oposición es Ernesto Gándara Camou (PRI), con un 7.7%, seguido por Sylvana Beltrones Sánchez (PRI), quien registra un 7.1%.

El resto de los perfiles evaluados en este grupo incluye a:

En comparación con el oficialismo, la oposición presenta un menor porcentaje de rechazo, con un 25.8% que optó por “ninguno” y un 14.7% que aún no define su postura.

Encuesta MetricsMx: Astiazarán domina la oposición (Eduardo Díaz)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx se realizó el 26 de febrero de 2026 a través de una encuesta telefónica con robot aplicada a 600 adultos residentes de Sonora.

El muestreo fue probabilístico, ajustado conforme a la lista nominal del INE al 5 de febrero de 2026, considerando variables de género, edad y municipio. El estudio cuenta con un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%